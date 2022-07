Bucher CSU will zurück an den Stammtisch

Von: Henry Dinger

Ehrungen (hinten, v. l.): Joseph Kinstetter (50 Jahre bei der CSU), 2. Landrat Franz Hofstetter, Wolfgang Hipper (50), Georg Kreuzer (50), Josef Knon (20), Josef Stein (50); (vorne, v. l.) Martin Loidl (50), Ortsvorsitzender Ferdinand Geisberger, Martin Ostermaier (50). Nicht im Bild: Johann Loibl (10), Ulrich Baumann (20), Thomas Binkert (20), Josef Neumaier (20), Matthias Scherer (20), Rolf Vogelfänger (40), Ludwig Gritscher (50), Georg Obermaier (50) und Wilhelm Sandtner (50). © Markus Ostermaier

Neun Mitglieder hat die CSU Buch/Pastetten nun ausgezeichnet, die schon seit über einem halben Jahrhundert dabei sind. Außerdem sprach der Ortsvorsitzende über anstehende Projekte wie die Wiederbelebung des Stammtischs.

Buch am Buchrain/Pastetten – „Die Welt hat sich stark verändert“, sagte Ferdinand Geisberger in der CSU-Ortsversammlung Buch-Pastetten. Noch vor einem Jahr, so der Ortsvorsitzende, hätten alle gehofft, dass es wieder vorangehe, wenn der Winter und Corona überwunden seien. „Wir haben gedacht, dass wir dann unser normales Leben wieder führen können“. Doch nun kämen mit dem Krieg in der Ukraine neue Probleme und Ängste hinzu. Die Auswirkungen auf Wirtschaft, Warenketten und Preise könne man überhaupt noch nicht absehen.

Geisberger ging auch auf die Bundestagswahl im September 2021 ein, bei der Andreas Lenz als Direktkandidat aus dem Wahlkreis Erding-Ebersberg in seine dritte Legislaturperiode starten konnte. Rückblickend erinnerte der Ortschef an zwei Wahlveranstaltungen, davon eine mit dem CSU-Ortsverband Forstern. Bei einer für den August geplanten Tour durch heimische Betriebe stieg man dann wegen schlechten Wetters statt aufs Rad lieber in den Bus. Gemeinsam mit Andi Lenz habe man dann Landwirte und Geflügelzüchter besucht „und viel Interessantes erfahren“, wie Geisberger betonte. Für ihn sei beeindruckend gewesen, dass doch eine Reihe von Nicht-CSU-Mitgliedern dabei waren. Zusammen habe man auch den Hof von Michael Rappold besichtigt, „wo der Andi Lenz Traktor fahren durfte“ und sich im Elektrobetrieb von Thilo Notka im Gewerbegebiet Harthofen über energieeffiziente Elektroanlagen informieren lassen.

Für die Zukunft kündigte Geisberger an, die durch Corona gebremsten Aktivitäten wieder zu verstärken. So soll der Stammtisch des Ortsverbands ab September wiederbelebt werden, als erster Schwerpunkt soll Mobilität in den Vordergrund gestellt werden. Geisberger könnte sich gut vorstellen, dass ein Referent zu einem aktuellen Thema spricht. Auch die Workshops, die vor der Wahl begonnen wurden, sollen wieder aufgebaut werden. „Meine Idee wäre, in Pastetten zu beginnen und einige Dinge anzuregen.“ Wichtig sei auch, den Fokus auf die Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023 zu richten. „Wir wissen, dass das momentan für die CSU ein schwieriges Pflaster ist“, so Geisberger. Umso mehr komme es nun darauf an, gemeinsam Profil zu zeigen, um den Rückhalt zu stärken.

Neben dem Bericht des Schatzmeisters Hans Oskar und der Entlastung des Vorstands wählten die 20 stimmberechtigen Mitglieder die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023. Als Wahlleiter fungierte Vize-Landrat Franz Hofstetter, der in einer kurzen Ansprache dem Ortsverband für seine Arbeit dankte. Seine Anerkennung sprach auch Geisberger aus, der die Versammlung nutzte, um eine ganze Reihe von Mitgliedern, die in den Jahren 2020, 2021 oder 2022 ihr rundes Jubiläum erreichten, für ihre langjährige Verbundenheit zu ehren. Immerhin neun sind seit mehr als fünf Jahrzehnten dabei.