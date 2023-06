Bucher Ortsmitte: Brunnenfrage ungelöst

Von: Markus Ostermaier

Zahlreiche Neuerungen in der Bucher Ortsmitte sieht der Plan aus dem Gemeindeentwicklungskonzept vor. © Markus Ostermaier

Die Gemeinde Buch am Buchrain will ihre Ortsmitte neu gestalten. Gegenwind kommt vom Wasserwirtschaftsamt, weil die Trinkwasserversorgung noch nicht geklärt ist.

Buch am Buchrain – Platz für eine potenzielle neue Gastronomie und einige Wohnflächen umfasst der Bucher Bebauungsplan Ortsmitte. Das frühzeitige Beteiligungsverfahren brachte keine gravierenden Änderungen. Jedoch verweigert das Wasserwirtschaftsamt (WWA) München die Zustimmung, bis die Trinkwasserversorgung geklärt ist.

Der Gemeinderat war in seiner Sitzung dünn besetzt, nicht nur wegen der beruflichen und urlaubsbedingten Abwesenheit mancher Räte. Neben Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) musste auch der mit der Ortsmitte beauftragte Architekt Florian Riesinger krankheitsbedingt passen. So berichteten Vize-Bürgermeister Josef Auer (WG), der die Sitzung leitete, und Bauamtschef Felix Holzner über die rund 20 eingegangenen Stellungnahmen.

Die spannendste Nachricht stammte vom Wasserwirtschaftsamt, das auf die seit Jahren andauernde Brunnenthematik hinwies. Die Behörde erklärte, dass die beiden bestehenden Brunnen nicht für weitere Wohngebiete ausreichen würden. Dem Bebauungsplan Ortsmitte könne deswegen solange nicht zugestimmt werden, bis die zukünftige Trinkwasserversorgung hinreichend konkreter geklärt sei.

Auer erinnerte, dass die Gemeinde an der Brunnen-Standortsuche dran sei und demnächst weitere wichtige Vorplanungen stattfinden sollen. Es sei absehbar, dass die Wasserversorgung aus einer anderen Quelle gewährleistet werden könne. „Wir sind ja gerade noch an einer sehr frühen Phase des Bebauungsplans“, sagte er. Deswegen will die Gemeinde – trotz der fehlenden Zustimmung des WWA – mit dem Prozedere fortzufahren, da sich die Brunnenthematik noch im laufenden Verfahren klären werde. Der zeitlich noch gar nicht absehbare Satzungsbeschluss werde laut Auer aber selbstverständlich nicht ohne das WWA durchgeführt.

Zwar stimmte der Gemeinderat dieser Vorgehensweise einstimmig zu. Dennoch kritisierte Martin Kern (SPD), dass die ungeklärte Planungslage neben dem Bebauungsplan Buch Nord nun auch zum Nachteil der Ortsmitte-Planung werde. „Wir haben halt einfach sämtliche Fristen verstreichen lassen“, sagte Kern mit Blick auf eine Überprüfung des Wasserbedarfes des jetzigen Schutzgebietes. Mit Blick auf den Bebauungsplan Buch-Nord betonte Auer, dass die Gemeinde „die Sachverhalte gleich behandeln wird“.

Auch das Erzbischöfliche Ordinariat München hatte eine Stellungnahme abgegeben. Darin ging es jedoch nicht um das potenzielle neue Gasthaus, das die Sicht auf die Pfarrkirche verändern würde, sondern um die neuen Wohneinheiten. Das Ordinariat wies darauf hin, dass mögliche Geräuschemissionen durch die Kirche von den neuen Anwohner geduldet werden müssen, was der Gemeinderat unterstützt.

Durch eine Anregung des Staatlichen Bauamtes Freising wird die Fahrbahnbreite im Bebauungsplan von 4,50 auf 5,50 Meter geändert. Auswirkungen hat auch das Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. Der geforderte Umweltbericht mit artenschutzrechtlicher Prüfung gebäudegebundener Arten soll im nächsten Schritt beauftragt werden. Außerdem forderte die Abteilung Denkmalschutz in der Kreisbehörde die Anhebung der Dachneigung auf 35 Grad.

Keine Änderungen erreichten zwei Anwohner mit ihrem mehrseitigen Schreiben und ihren unterschiedlichen Anregungen. Beispielsweise wurden ihre Bedenken gegen die Tiefgarage zerstreut. Gemäß eines Baugrundgutachtens sei diese möglich, erklärte Holzner. Außerdem verschlechtere sich die Zufahrtssituation nicht. Der Weg zwischen dem bestehenden Gasthaus und dem Boardinghaus bleibe bestehen, sagte Auer.

Mit den genannten Änderungen wird der Bebauungsplanentwurf für die erste richtige Auslegung vorbereitet. Diese Entscheidung fiel ohne Kerns Zustimmung. Er habe immer noch Zweifel bezüglich der Dimension des neuen, östlich platzierten Gebäudes vor der Pfarrkirche.