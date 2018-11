Lacher im Sekundentakt mit dem stotternden Stromer

„Wia vor 22 Jahr - nur a bissl anders“ - so warb der Theaterverein Buch am Buchrain für seine Theatervorstellungen im örtlichen Gemeindehaus.

Buch am Buchrain –„Wia vor 22 Jahr –nur a bissl anders“ – so warb der Theaterverein Buch am Buchrain für seine Theatervorstellungen im örtlichen Gemeindehaus. In Sachen Darsteller habe sich teilweise etwas verändert, und auch manche Auftritte wurden neu interpretiert, verriet Vereinschef Martin Dondl in seiner Begrüßung. Wie sehr sich die Aufführungen von 2018 zu 1996 unterscheiden, können nur Besucher mit fortgeschrittenem Alter bewerten. Alle Altersklassen zeigten sich aber am Ende der Neuauflage begeistert.

Im Zentrum der Geschichte steht der eifrige, vorausschauende Jungbauer Vorreitner Sixt – überzeugend dargestellt von Martin Pichler. Sehr zum Missfallen seiner strengen Mutter und Altbäuerin – herrlich verkörpert von der jungen Carolin Huber – bricht Sixt im Jahr 1920 mit allen Bräuchen und Traditionen. Er möchte auf dem Hof „S’Elädrische“ – also Strom, Kabel und Glühbirne – einführen. Familie als auch Mitarbeiter sind dem gegenüber skeptisch eingestellt.

Erfreulicherweise standen vier der elf Darsteller bereits 1996 auf der Bühne. Sabine Perner und Christoph Dondl kehrten in ihre alten Rollen als Magd Mirl und Rossknecht Wast zurück. Dem eingespielten Team bereitet auch 22 Jahre später das alte Licht als auch die neue Beleuchtung Probleme bei einem Schäferstündchen.

Zurückgekehrt ist auch Harald Simon als durchtriebener Scherfanger (zu hochdeutsch: Maulwurfjäger), der bei der Technikeinführung zwiegespalten ist. Martin Dondl spielte vor 22 Jahren den motivierten Jungbauern. Heuer glänzt er in der Rolle des Beamten Stromer und war beim ersten Aufführungswochenende eindeutig Publikumsliebling. Mit Sturmfrisur sowie wild gestikulierend sorgte der stotternde Stromer im zweiten und dritten Akt für Lacher und Freudentränen im Sekundentakt. Die hibbeligen Erklärungsversuche, wie „S’Elädrische“ entsteht, waren herrlich anzusehen. Dass die Stromkabel inmitten des Publikums und über deren Köpfen verlegt werden, war ein weiteres Highlight der Theateraufführung.

Aber auch die übrigen Darsteller überzeugten auf der Bucher Theaterbühne. Viel zu schmunzeln gibt es über die Knechte Ignaz und Korbinian (Christoph M. Dondl und Kevin Spieler) sowie die Magd Vroni (Christine Lohner). Ebenfalls zu sehen sind Maria Dondl als Jungbauern-Schwester Leni sowie Alfred Hobelsberger als Viehhandler Girgl. Desweiteren freute sich Martin Dondl über den „wiederbelebten Souffleur“. Nach zwei Jahren Pause und wie schon vor 22 Jahren übernahm Gallus Dondl seine altbekannte Aufgabe. Nur die Spielleitung koordinierte bei der 2018er-Neuauflage nicht er, sondern sein Bruder Martin. „S’Elädrische“ ist eine kurzweilige Abendunterhaltung.

Werden sich im Theaterstück die Sorgen der Mitarbeiter bewahrheiten, dass man ihre Arbeit aufgrund der Technik nicht mehr benötigt? Oder kommt am Ende doch wieder die gute, alte Petroleumlampe zum Einsatz? Das können Zuschauer noch am nächsten Wochenenden selbst herausfinden. mot