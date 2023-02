Vorstandssitzungen wie Treffen unter Freundinnen

Von: Markus Ostermaier

40 Mitglieder der Dirndlschaft Buchner Bixn, die aus Buch am Buchrain und den umliegenden Orten stammen, waren bei der Jahreshauptversammlung anwesend. © Buchner Bixn

Die Dirndlschaft Buchner Bixn freut sich über eine gute Zusammenarbeit im Vorstand. 71 Frauen sind inzwischen Mitglied.

Buch am Buchrain – Auf ein bewegtes Jahr 2022, das vor allem vom Maibaum und dem dazugehörigen Stüberl geprägt war, blicken die Buchner Bixn zurück. Auch in diesem Jahr soll gefeiert werden: Die Dirndlschaft plant im Oktober wieder das beliebte Partywochenende.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie haben sich im V Vorjahr nicht viele Orte getraut, das Maibaumaufstellen zu planen. Noch weniger waren es, die darüber hinaus auch noch ein Maibaumstüberl mit Mottopartys organisiert haben. Die Buchner Bixn und Buchner Burschen hatten den Mut und wurden mit zahlreichen Gästen belohnt, wie die Dirndlschaft in ihrer Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus Revue passieren ließ. Der dreiwöchige Stüberlbetrieb sei sehr erfolgreich gewesen, fasste Vorsitzende Anna Lohmeier zusammen.

Trotz des nicht optimalen Wetters seien am 1. Mai fast 1800 Gäste nach Buch gekommen und hätten sich am Abend über eine „wahnsinnige After-Maibaum-Party“ gefreut. Auch hier sei der Besucher-Andrang riesig gewesen. Für Lohmeier persönlich war 2022 ebenfalls aufregend, weil sie die schwangere Andrea Hufschmid als Vorsitzende ablöste. Die 20-Jährige aus Scheideck (Markt Isen), die wegen ihres Lehramtsstudiums unter der Woche meist in Augsburg ist, musste erst in die neue Aufgabe hineinfinden, wie sie zugibt. Nicht nur ihre Vorgängerin stehe ihr bei Fragen aber stets zur Verfügung, auch mit ihren Vorstandskolleginnen laufe die Zusammenarbeit gut. „Bei unseren Sitzungen ist es eigentlich immer so, dass es eher wie ein Treffen unter Freundinnen ist. Unsere Vorstandschaft ist wirklich toll, und ich bin sehr froh, dass ich da die Mädels habe“, sagt Lohmeier.

Von den 71 Bixn-Mitgliedern waren bei der Jahreshauptversammlung 40 anwesend. Gemeinsam erinnerten sie sich an die weiteren Aktivitäten in 2022 wie Besuche von Fahnenweihen und Volksfesten, das Pfingstrosensammeln oder das „Stephanieschnapsln“. Seit Juli gibt es zudem immer am ersten Mittwoch im Monat den Bixn-Stammtisch – in der Bucher Pizzeria Gallo Nero, manchmal auch in anderen Restaurants. Der Verein war im Vorjahr zudem auf Hochzeiten von zwei Mitgliedern anwesend. Hier beschloss die Dirndlschaft in der Versammlung eine Satzungsänderung, dass verheiratete Frauen auch weiterhin als aktive Mitglieder angesehen werden, nicht wie bislang als passive.

Auf der Agenda für dieses Jahr stehen neben dem Stammtisch wieder Fahnenweihen, ein Besuch des Erdinger Herbstfestes und der Kultdiskothek Spinnradl am Spitzingsee, eine Maibaumstüberl-Tour oder das Bixn-Hüttenwochenende. Ausstehend ist zudem noch das Auslösefest mit den Maibaum-Dieben aus dem Vorjahr.

Highlight im Kalender heuer wird das traditionelle Partywochenende auf der Wiese in der Bucher Vorstadt. Organisiert wird es erneut mit dem Burschenverein, und der Termin steht bereits: 20. und 21. Oktober. Noch nicht festgelegt wurde laut Lohmeier bislang das Motto der Partys.