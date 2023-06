Beim Theaterverein Buch treiben d‘Weiberleid’ den Bauern in den Wahnsinn

Von: Markus Ostermaier

Der Beginn des Komödienspiels, um den Verkauf des Bauernhofs zu verhindern (v. l.): Martin Dondl, Maria Dondl, Lukas Baumann, Sabine Perner, Gabi Hillen und Rosi Simon im Bucher Theater „Der Roßwirt“. Stadt Erding hat auch eine Rolle Lustspiel mit Ohrwurmgarantie © Markus Ostermaier

Endlich wieder Theaterfieber in Buch am Buchrain: Der Theaterverein spielt „Der Roßwirt“. Restkarten für die Vorstellungen am Wochenende, 30. Juni, 1./2. Juli, sind noch zu haben.

Buch am Buchrain – Endlich wieder Theaterfieber in Buch am Buchrain: Nach dreieinhalb Jahren Pause kehrte der Theaterverein zurück auf die Bühne. Die Freude darüber war bei Darstellern und Publikum gleichermaßen deutlich zu spüren. Bei der Premiere von „Der Roßwirt“ am Freitag gab es reichlich Jubel und Applaus. Lob verdient haben nicht nur die schauspielerischen Leistungen, sondern auch der besondere Veranstaltungsort und zwei Erding-Bühnenbilder.

Mit Ausnahme kleiner Sketche beim Starkbierfest konnte der Theaterverein seit Herbst 2019 nicht mehr auf die Bühne. Und auch die Theater-Tenne in der Bucher Vorstadt musste lange darauf warten, wiederbelebt zu werden. Dreimal wurde der ehemalige Heuboden von Marianne Köck, den der Verein aufwendig umgebaut hatte, 2015 und 2017 für Aufführungen genutzt. 2020 war das vierte Stück geplant, musste aber wegen der Pandemie, ebenso wie in den Folgejahren, ausfallen. Jetzt klappte die Neuauflage, sehr zur großen Begeisterung der Theaterfreunde.

Die Bühne ist in der Tenne viel größer als im Gemeindehaus, Bühnenbilder können dort getauscht werden, Zuschauer sitzen erhöht und überall das helle Holz des Heubodens – das macht einfach was her. Bei diesem Ambiente dauerte es auch nicht lange, bis das Publikum in Stimmung war.

Der Theaterverein zeigt das bayerische Lustspiel „Der Roßwirt“ in drei Akten von Peter Ilgenfritz. Es spielt in den 1980er Jahren im Erdinger Land, sagte Vorsitzender und Spielleiter Martin Dondl in seiner Begrüßung. Tatsächlich hat die Kreisstadt selbst eine Rolle. Zwei der sechs Bühnenbilder zeigen Erding, wie viele Zuschauer während der Aufführung feststellten. Der Schöne Turm und weitere Teile der Innenstadt waren von der hauptberuflichen Markt Schwabener Kinderärztin Alina Cocos so gut gezeichnet, dass man sie sofort erkannte.

Im Fokus des Lustspiels stand aber der Traglhof von Hans Wieshofer (Martin Dondl). Da dieser seit acht Generationen in Familienbesitz ist, ist der Bauer von der Idee seiner Tochter Lisbeth (auch im echten Leben seine Tochter: Maria Dondl) gar nicht begeistert, einen Reiterhof daraus zu machen. Diese gibt jedoch nicht so schnell auf. Um zu verhindern, dass der Vater den Hof zum Trotz verkauft, verbündet sie sich mit Mutter (Sabine Perner) und Großmutter (Rosi Simon), um den Vater mit einem Komödienspiel in den Wahnsinn zu treiben. Dieser ist über den Zusammenhalt der Frauen freilich verärgert: „Wenn man nur von Weiberleid’ umgeben ist, ist es, als würde man in schöner Landschaft nur von Bremsen umgeben sein, die einen die ganze Zeit beißen.“

Vereinschef Dondl passt die Rolle des sturen, dauernd schimpfenden und grantigen Bauern wie angegossen. Dass er seiner Tochter Maria das Talent in die Wiege gelegt hat, stellte diese erneut unter Beweis. Eine Schau ist aber auch Rosi Simon als schrille Oma. Ein großer Spaß, ihr dabei zuzusehen, wie sie Sohn und potenzielle Hofkäufer ärgert und sich daneben benimmt.

Tolle Auftritte liefern auch die 16 weiteren Schauspieler – darunter Gabi Hillen als neugierige Patentante, Verena Baumgartner als taffe Wirtsbedienung, Lukas Baumann als spiritueller Yoga-Schüler oder Ludwig Huber und Alfred Hobelsberger als betrunkene Stammtisch-Freunde des Bauern. In weiteren Rollen: Martin Pichler, Christoph M. Dondl, Katharina Perner, Bernhard Blasi, Christoph Dondl, Manuel Hillen, Harald Simon, Philipp Perner, Alexandra Geisenhofer, Florentina Kunstwadl sowie Franziska Perner.

Ob der Traglhof verkauft wird oder wer letztendlich wem eine Komödie vorspielt, erfährt man noch am kommenden Wochenende in der Theater-Tenne. Für alle drei Vorstellungen (Freitag/Samstag 20 Uhr, Sonntag 18 Uhr) gibt es noch Restkarten bei der Tankstelle Neumaier oder an der Abendkasse. Verraten wird an der Stelle nur noch ein musikalischer Hinweis: Wer die Titelmelodie der US-Fernsehserie Magnum aus den 80ern mag, hat nach „Der Roßwirt“ bestimmt einen Ohrwurm.