Breitbandausbau: Buch holt die Telekom ins Boot

Digitalisierung in Buch am Buchrain

Buch am Buchrain – Breitbandausbau in den äußeren Ortsteilen, Internetverbesserung im Hauptort, weitere Planungen für drei Außenbereiche: In Buch tut in Sachen Digitalisierung einiges. Ein Zuhörer fragte in der Bürgerstunde wegen verschiedenen Internetwerbungen nach.