Die Buchner Bixn sind bereit für die Stüberl-Zeit

Von: Markus Ostermaier

Sie führen die Buchner Bixn ab Juni (vorne, v. l.): Veronika Rampfl, Anna Lohmeier, Theresa Rampfl und Ramona Herget sowie (hinten, v. l.) Marlene Hundschell, Theresa Haun, Veronika Grassy, Andrea Hufschmid und Franziska Gneißl. © Verein

Die Dirndlschaft Buchner Bixn hat eine neue Vorsitzende. Die Frauen stecken mitten in den Vorbereitungen fürs Maibaumaufstellen.

Buch am Buchrain – Zwei Jahre nach dem Rückzug der Gründungsvorsitzenden Johanna Haberl gibt es bei der Dirndlschaft Buchner Bixn erneut einen Amtswechsel. Andrea Hufschmid übergibt die Vereinsleitung an Anna Lohmeier ab – allerdings erst ab Juni. Der bisherige Vorstand bleibt bis dahin noch im Amt, da er gerade mitten in den Vorbereitungen für das Maibaumaufstellen und das dazugehörige Stüberl steckt.

Die Ursache für den Führungswechsel ist vor allem ein familiärer: Hufschmid erwartet im September ihr zweites Kind. Die 32-jährige Bucherin gibt aber zu, dass sie ursprünglich trotz des bevorstehenden Familienzuwachses gerne noch ein zweites Mal das Amt der Vorsitzenden, das ihr viel Spaß gemacht habe, übernommen hätte. Letztendlich machte sie bei der Jahreshauptversammlung im Pastettener Café Herzstück jedoch ihren Platz frei für Anna Lohmeier.

Die 19-Jährige ist Studentin, war in der vergangenen Wahlperiode Beisitzerin und kommt aus Scheideck (Markt Isen). Erstmals in der achtjährigen Vereinsgeschichte wird die Bucher Dirndlschaft nun also von einer jungen Frau geleitet, die aus einer anderen Gemeinde stammt. Hufschmid bezeichnet ihre Amtsnachfolgerin, die ebenso dem Maibaum-Festausschuss angehört, aber als „sehr engagiert“ und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Buchner Bixn: Einkaufsservice im Lockdown und „Osterschnapseln to go“

Die scheidende Chefin bleibt dem Vorstand nämlich als Beisitzerin erhalten und will Lohmeier beim Einstieg in ihre neue Aufgabe tatkräftig unterstützen. Auch sonst gab es in der Bixn-Führungsriege einige Neubesetzungen. Der bisherige Vorstand wurde im Winter 2020 ganz kurz vor Pandemiebeginn gewählt.

Ihre Amtszeit hatten sich die Frauen ursprünglich zwar etwas anders vorgestellt, aber sie waren dennoch recht aktiv in den vergangenen zwei Jahren. Hufschmid hat nach eigenen Angaben neben den geselligen Vereinsaktivitäten „viel Wert gelegt auf das Gemeindeleben, dass auch für das Dorf, Kinder und Ältere etwas gemacht wird“. Beispielsweise wurde neben einem Einkaufsservice im Lockdown eine Dorf-Rallye organisiert oder der Drive-in-Service „Osterschnapseln to go“ (wir berichteten). „Wir haben außerdem viel im Hintergrund gemacht, wie eine neue Satzung oder unser neues Vereinsdirndl“, erklärt die aktuelle Vorsitzende.

Am 16. April kommt der Maibaum nach Buch

Insgesamt sei man rückblickend ganz zufrieden. In den nächsten drei Monaten wird der bewährte Vorstand noch im Amt bleiben, erst im Juni übernimmt das neue Team. Hauptgrund dafür ist, dass die Buchner Bixn gerade intensiv in den Maibaum-Vorbereitungen stecken und einige Genehmigungen noch auf die bisherige Chefin laufen.

Die Traditionsveranstaltung wird gemeinsam mit dem Burschenverein organisiert. Der neue Baum kommt am Samstag, 16. April, nach Buch und wird wieder im Zelt-Stüberl in der Bucher Vorstadt gelagert sowie bewacht. Dort gibt es ein abwechslungsreiches Stüberl-Programm für alle Generationen (Bericht folgt), wie beispielsweise die Nachmittags-Kinderdisco am 22. April oder die Mottoparty „Mallorca meets Buch“ am 29. April.

Dass es in der aktuellen Corona-Zeit nicht einfach ist, ein Maibaumstüberl zu organisieren, können die beiden Vereine bestätigen. Bis vor wenigen Tagen wussten sie nicht, welche Pandemie-Regeln in Bayern ab April gelten werden und mussten mit verschiedenen Hygienekonzepten planen. „Das ist schon sehr spannend im Moment, aber wir freuen uns trotzdem schon sehr darauf“, betont Hufschmid. Nach dem Maibaum will die Dirndlschaft mit ihren 70 Mitgliedern auf jeden Fall einige Fahnenweihen in der Region besuchen sowie verschiedene Ausflüge unternehmen.

Der Vorstand

Vorsitzende: Anna Lohmeier (neu)

Stellvertreterin: Theresa Rampfl

Kassierinnen: Veronika Rampfl, Marlene Hundschell (neu)

Schriftführerinnen: Ramona Herget, Franziska Gneißl (beide neu)

Beisitzerinnen: Andrea Hufschmid, Veronika Grassy und Theresa Haun (alle neu)