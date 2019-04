Bürgermeister Ferdinand Geisberger hat in der Bürgerversammlung von Buch Menschen für ihre Leistungen in Sport, Schule und Verein ausgezeichnet.

Buch am Buchrain – In allen Lebensbereichen hat die Gemeinde Buch am Buchrain erfolgreiche Vorzeigebürger. Dies wurde am Donnerstagabend in der Bürgerversammlung deutlich. Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) zeichnete insgesamt zwölf Bucher aus. „Das ist für mich der schönste Teil der Bürgerversammlung“, sagte der Rathauschef.

Christoph Dondl schloss die Herzog-Tassilo-Realschule Erding mit der Note 1,5 ab. Natalie Scharl beendete ihre Lehre zur Verwaltungsfachangestellten bei der VG Hörlkofen mit 1,8.

Zudem wurden vier langjährige Mitglieder der Feuerwehr ausgezeichnet. Geisberger bedankte sich bei der Gelegenheit für die vielfältige Unterstützung bei Bränden und Unfällen, beim diesjährigen Winternotdienst in Berchtesgaden oder bei gemeindlichen Bedürfnissen wie dem Auspumpen des Regenrückhaltebeckens anlässlich dessen Umbaus. Der Bürgermeister ehrte seinen Bruder Martin Geisberger sowie Michael Enninger und, in Abwesenheit, Thomas Steutzger für ihr 25-jähriges Engagement. Josef Stanner wurde für seine 40-jährige Treue ausgezeichnet.

Aber auch einige sportliche Leistungen wurden belohnt. Gleich vier erste Plätze belegte Anton Eisner, der laut Geisberger „über die Landkreisgrenzen hinweg bekannt ist“: Der Buchenlaubschütze gewann die bayerische und niederbayerische Mannschaftsmeisterschaft, die oberbayerische Meisterschaft (alle mit dem Zimmerstutzen) sowie die oberpfälzische Meisterschaft mit dem Luftgewehr. Ebenfalls Anerkennung und Applaus erhielt das SV-Urgestein Anton Hietl. Er engagiert sich beim Bucher Sportverein seit über 30 Jahren in wechselnden Führungspositionen wie Jugendleiter, Fußballchef oder Beisitzer.

Zudem wurden vier Frauen der Familie Menzinger vom Verein Islandpferdefreunde Hammersdorf ausgezeichnet. Eva Menzinger erreichte jeweils den ersten Platz in der deutschen Meisterschaft Islandpferde (Dressur Kür) sowie in der bayerischen Meisterschaft in Viergangkombination und Fünfgang.

Nicht weniger erfolgreich sind ihre Töchter Diljá (Sieg in der bayerischen Junioren-Meisterschaft im Tölt) sowie Lea Vilhjálmsdóttir Menzinger (zweiter Platz in der deutschen Meisterschaft Fünfgang sowie jeweils Rang eins in der bayerischen Meisterschaft Tölt und Viergang). In der Senioren-Wertung gewann außerdem Evas Schwester Maria Menzinger die bayerische Meisterschaft in der Kategorie Dressur Kür. Sie wurde in Abwesenheit geehrt.

