Feuerwehr Buch bekommt drei Kommandanten

Von: Markus Ostermaier

Drei Kommandanten soll es künftig bei der Feuerwehr Buch am Buchrain geben (Symbolbild). © Philipp von Ditfurth/dpa

Buch am Buchrain – Drei Kommandanten soll es künftig bei der Feuerwehr Buch am Buchrain geben. Der Gemeinderat hat der Einführung eines zweiten Stellvertreters einstimmig zugestimmt.

Wie Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) berichtete, sei die Feuerwehr mit diesem Anliegen auf die Gemeinde zugekommen. Da 1. Kommandant und CSU-Gemeinderat Thomas Steidler aus gesundheitlichen Gründen noch ausfalle, wurde die Wahl eines zweiten Stellvertreters angefragt. „Es wäre sinnvoll, wenn wir das erlauben würden“, fand Geisberger und verwies auf das Problem der fehlenden Führung, wenn aktuell auch der 2. Kommandant verhindert sein sollte.

Josef Auer (WG) ergänzte, dass es auch in anderen Gemeinden mehrere Amtsinhaber gebe, „die die immer mehr werdenden Aufgaben von Anfang an auf mehrere Schultern verteilen. Das wäre durchaus sinnvoll.“ Auf Frage von Birgit Hipper (CSU/parteifrei) antwortete der Rathauschef, dass der 3. Kommandant dauerhaft bestehen solle. Die Amtszeit betrage sechs Jahre. Gewählt werde in der Dienstversammlung am 31. März. „Aber wir müssen es eben zuerst beschließen“, erklärte Geisberger.

Das tat der Gemeinderat einstimmig. Festgelegt wurde auch, dass der weitere Stellvertreter die gleiche finanzielle Entschädigung erhält wie der 2. Kommandant.