Neuer Jugendwart will Nachwuchsarbeit ankurbeln

Der neue Jugendwart der Feuerwehr Buch ab Buchrain will die Nachwuchsarbeit ankurbeln. Aktuell zählt die Jugendgruppe nur fünf Mitglieder.

Buch am Buchrain – Es gibt eine Neuerung in der Führungsriege der Feuerwehr Buch am Buchrain. Der 19-jährige Fabian Wensky ist neuer Jugendwart. Auf ihn und seinen Stellvertreter Martin Ommer warten große Aufgaben: Die zuletzt geschrumpfte Jugendgruppe soll wieder aufgebaut werden. Den personellen Wechsel verkündete Kommandant Thomas Steidler in der Jahreshauptversammlung.

Zwei lange Jahre lang hatte Philip Kellner die Aufgabe übernommen. Auf ihn folgt nun Wensky. Er war selbst einst Mitglied der Bucher Jugendtruppe und gehört seit 2011 zum Verein. Als er Teil der Jugendfeuerwehr war, fungierte Wensky bereits als deren Sprecher. Seit seinem 16. Geburtstag ist er eifrig bei Einsätzen dabei. Aus- und Fortbildungen wie das Basismodul, Kettensäge oder Atemschutzgerätewart hat er bereits belegt. Interesse hätte er auch am Gruppenführer-Lehrgang.

Als er vom Vorstand auf das Amt angesprochen wurde, willigte der junge Mann schnell ein. „Ich habe Zeit und Lust, das Amt zu übernehmen“, erzählt Wensky, der heuer am Anne-Frank-Gymnasium Erding sein Abitur macht und sich gerne in die medizinische Richtung weiterbilden möchte.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ommer will er die aktuell nur fünfköpfige Jugendgruppe wieder vergrößern. Ihm schwebt eine Veranstaltung vor, „in der wir ein bisschen etwas vorführen und zeigen, dass Feuerwehr Spaß macht“. Zudem möchte der 19-Jährige regelmäßige Übungen organisieren.

Auch Kommandant Steidler sprach davon, wie wichtig die Mitarbeiterwerbung sei. Künftig möchte er in Zusammenarbeit mit der Gemeinde alle Neubürger anschreiben und für die Wehr werben.

Vorsitzender Martin Roth ist zuversichtlich, dass die Mitgliederzahl im neuen Feuerwehrhaus wieder steigen wird: „Dort haben wir einfach mehr Möglichkeiten und können mehr anbieten.“

Auch Kreisbrandrat Willi Vogl ermutigte Wensky, nach jungen Mitgliedern zu suchen: „Sie sind bei der Feuerwehr gut aufgehoben, man lernt hier fürs Leben.“ Kreisbrandmeister Christian Albert gab seine Erfahrungen aus seiner Feuerwehr Eicherloh weiter: „Es gibt noch so viele andere tolle Vereine. Man muss sehr früh anfangen, um für die Jugend zu kämpfen.“ Markus Ostermaier