Feuerwehr Buch hofft, dass ihr Gerätehaus „schnellstmöglich umgesetzt wird“

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Die Pläne fürs neue Gerätehaus begutachteten die Bucher Feuerwehrler ausgiebig. © Markus Ostermaier

Nach einigen Verzögerungen kann heuer der Bau des neuen Bucher Feuerwehrhauses endlich starten. die Wehr hofft, dass es jetzt flott weitergeht.

Buch am Buchrain – Die Freude bei der Feuerwehr Buch am Buchrain ist groß, dass 2022 der Spatenstich für das neue Gerätehaus erfolgen soll. In der Dienst- und Jahreshauptversammlung waren jedoch auch kritische Töne der Verantwortlichen zu hören. Etwas Selbstkritik zur Verzögerung des Baubeginns äußerte wiederum die Gemeinde.

Bürgermeister Ferdinand Geisberger eröffnete die Versammlung im Gemeindehaus und dankte allen aktiven Feuerwehrkräften für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Den mehr als 30 Anwesenden überbrachte er noch einmal die wichtige Information, dass der Plan zum Gerätehausneubau seit dem 6. April genehmigt ist. Geisberger fasste die Einsparungsmaßnahmen noch einmal zusammen: „Das Gebäude ist nun etwas kompakter und strammer, es gibt keinen Keller, die vierte Ausfahrt ist weg, und der Haupteingang nun auf der Ostseite.“ Ansonsten bleibe die Raumplanung unverändert.

Bereits in der vorigen Woche sollten die ersten Ausschreibungen starten: Erdbau- und Rohbauarbeiten sowie die Zimmererleistungen. Die Kommune hofft, dass ausreichend finanzierbare Angebote eingehen, der Spatenstich im Oktober stattfindet und Ende 2022 das Gebäude mit Dach steht. Aufgrund der Pandemie und des Ukraine-Kriegs gebe es jedoch „extreme Baustoffpreissteigerungen“ und Lieferschwierigkeiten, sagte Geisberger. Die Gemeinde habe deswegen bereits mit den Firmen gesprochen, die aktuell den benachbarten kommunalen Wohnungsbau errichten, und um die Abgabe von Angeboten gebeten. „Wir sind da guter Dinge“, meinte der Bürgermeister.

Da das neue Gerätehaus schon seit vielen Jahren auf der Agenda steht, hatte Geisberger vor der Sitzung nachgedacht, warum das Projekt schon so lange dauert. Als Gründe nannte er die nochmalige Ausschreibung der Förderung, dass das Haus letztendlich doch wieder aus dem Haidfeld-Bebauungsplan genommen werden musste und die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens. „Möglicherweise waren wir da nicht mit genug Nachdruck dahinter. Das war vielleicht der Fehler, den wir gemacht haben, sonst wären wir schon ein bis zwei Jahre früher dran“, meinte Geisberger und sagte: „Dafür möchte ich mich bei euch Aktiven entschuldigen.“

Die anwesenden Feuerwehrmitglieder zeigten sich sehr interessiert am aktuellen Planungsentwurf, äußerten aber keine Fragen oder gar Kritik. Diese kam zumindest unterschwellig stattdessen vom Vorstand. „Wir hoffen, dass es schnellstmöglich umgesetzt und Nägel mit Köpfen gemacht wird“, sagte Vorsitzender Martin Roth.

Kommandant und CSU-Gemeinderat Thomas Steidler berichtete von der kürzlichen Feuerwehrhaus-Einweihung in Forstern (wir berichteten). „Eigentlich waren wir vor denen dran, aber die sind schon vor zwei Jahren eingezogen.“ Steidler erinnerte außerdem an Gespräche von 2008, dass man wegen besserer Förderungsaussichten noch bis 2009 warten wollte. „Jetzt haben wir schon 2022.“

Wie Kommandant und Vorsitzender betonten, habe das Gerätehaus eine große Bedeutung für die Feuerwehr. Nicht nur die Bezuschussung eines neuen Fahrzeugs hänge mit der Verfügbarkeit eines Stellplatzes zusammen.

Auch die Suche nach Mitgliedern für die Jugendgruppe gestalte sich schwierig, obwohl diese dringend gebraucht würden. „Unsere aktuell aktiven Leute werden älter und hören auf“, sagte Steidler (Bericht folgt). Seinen Aussagen nach gibt es potenzielle junge Kandidaten, die sich der Feuerwehr anschließen wollen – aber erst unter besseren Rahmenbedingungen in einem neuen Gebäude.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.