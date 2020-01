Brückenabriss: Feuerwehr Hausmehring bangt um Einsatzfristen

Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr gab es Stoff für Diskussionen: Wenn die B15-Brücke in Dorfen abgerissen wird, werden Einsatzfahrzeuge länger brauchen.

Hausmehring – Zwei Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr Hausmehring in der Generalversammlung im Gasthaus Rieder in Kloster Moosen für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. Hans Maier (60 Jahre dabei) und Hermann Mayer (25) erhielten Urkunden und ein kleines Geschenk.

Rege diskutiert wurde, wie die Einsatzfristen eingehalten werden können, wenn die B 15-Brücke in Dorfen abgerissen und neu gebaut wird. Der Tenor: Bei dem zu erwartenden Verkehrschaos werde es ohne eine Behelfsbrücke für Einsatzfahrzeuge nicht möglich sein, in möglichst kurzer Zeit am Einsatzort zu sein, um den Bürgern der Stadt Dorfen zu helfen.

Dorfens Feuerwehrreferent Josef Wagenlechner appellierte an alle Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter, die aktiven Feuerwehrdienst leisten, zu unterstützen. Er bedankte sich ebenso wie Kreisbrandmeister Rudi Hohenadl für die ehrenamtliche Einsatzbereitschaft. 13 Einsätze hatte die Wehr 2019, darunter waren Brände ebenso wie technische Hilfeleistungen, berichtete Kommandant Martin Hofer. Die Kameraden beteiligten sich auch am Schneeräumeinsatz in Berchtesgaden. Hofer bedankte sich zudem für die rege Teilnahme an den Übungen.

