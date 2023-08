In Buch sind Fledermäuse willkommen: Umweltministerium verleiht Siegel und Urkunde

Von: Markus Ostermaier

Urkunde und Siegel vom Umweltministerium hat Kirchenpfleger Wolfgang Hipper bekommen. Das Siegel wird an der Pfarrkirche angebracht. © Markus Ostermaier

„Fledermäuse willkommen“ – noch ist dieses Siegel nicht an der Fassade der Pfarrkirche St. Martin montiert, aber die Voraussetzungen für diese Auszeichnung hat man in Buch am Buchrain schon erfüllt.

Buch am Buchrain – In der Kirche und am Friedhof wurden nicht nur vier Nistkästen für die kleinen, nachtaktiven Säugetiere montiert. Auch an den Fenstern wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen, weswegen das Bayerische Umweltministerium die Leistungen der Bucher Kirche mit einer Urkunde würdigte.

Die Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse maßgeblich unterstützt und begleitet hat Kirchenpfleger Wolfgang Hipper. Der 75-Jährige berichtet, dass im Ortszentrum schon seit mehreren Jahren regelmäßig Fledertiere gesichtet worden seien. Dass das auch konkret für den Innenbereich der Pfarrkirche zutrifft, belegte 2020 der Bericht einer Expertin für Fledermauskunde.

Damals wurden vier Langohrfledermäuse im Dachboden der Kirche beobachtet sowie drei Mausohren im Kirchturm. Außerdem gab es Vermutungen für das Existieren der Bartfledermaus. Wie die Expertin bescheinigte, haben die Großen Mausohren im Kirchturm Hangplätze in der Dachrundung.

Um ins Innere der Kirche zu kommen, benötigen die Wirbeltiere gar nicht viel Platz. Beispielsweise beim Dachboden von St. Martin gibt es ganz kleine Lücken am Dach selbst oder unter der Dachrinne. „Ich hätte selbst vorher nie gedacht, dass das den Fledermäusen ausreicht“, gibt Hipper zu. In den Kirchturm gelangen sie durch ein etwas geöffnetes Glasfenster oder durch sechseckige Gitterfenster. „Auch hier kommen sie durch, wenn das Hindernis nicht zu groß ist.“

Vier Nistkästen wurden montiert – je zwei am Kirchendachboden und an Bäumen im Friedhof. Hier wurde in der Vergangenheit das Braune Langohr beobachtet. © Markus Ostermaier

Im Frühjahr hat der Kirchenpfleger im Turm manche Gitter entfernt oder nach Anleitung etwas gebogen, damit sich die Säugetiere nicht verletzen. Die verschiedenen Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse wurden mit dem Gutachten 2020 empfohlen. Die Erdinger Kreisgruppe des Landesverbands für Vogelschutz (LBV) sponserte außerdem vier Nistkästen, die im Juni montiert wurden – zwei davon an den Bäumen im neuen Teil des Friedhofs, zwei weitere am Dachboden der Kirche. Dort ist ein optimaler Platz für die fliegenden Säugetiere, denn sie mögen es ruhig, dunkel und ohne Zugluft.

Als Hipper von der Existenz der zwei bis drei Fledermausarten in Buch erfuhr, war ihm sofort klar, dass er deren Bestand unterstützen will. „Ihre Anzahl ist überall weniger geworden und sie haben teilweise einen schlechten Ruf – vielleicht auch, weil sie nicht so schön sind. Viele haben eine Abneigung oder sogar Angst davor, aber das ist total unbegründet“, findet der Rentner. Da sich Fledermäuse von Mücken oder anderen Insekten ernähren, nehmen sie seiner Meinung nach eine wichtige Rolle ein.

Fledertiere direkt vor Ort hat Hipper in der jüngsten Zeit selbst nicht live beobachtet. Bei der Dachstuhlbegehung mit der Heimatzeitung sieht er aber in der Nähe eines Nistkastens auf dem Boden Spuren, die auf Hinterlassenschaften der Fledermäuse hindeuten. „Das schaut schon sehr verdächtig aus“, findet der Kirchenpfleger.

Auf jeden Fall wurden die Bucher Maßnahmen erst kürzlich von der Politik gewürdigt. Beim Tag der Schöpfung Ende Juni wurden der Kirche das „Fledermaus willkommen“-Wandsiegel und eine Urkunde vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz überreicht. Minister Thorsten Glauber (FW) sprach Dank und Anerkennung für „die vorbildlichen Leistungen beim Schutz bedrohter Tierarten durch die Schaffung und Pflege von Fledermausquartieren“ aus.

Auch Erdings LBV-Kreisgruppen-Vorsitzende Uschi Schmidt-Hoensdorf dankte der Kirche beim Tag der Schöpfung für das Engagement. Diese Bereitschaft sei nicht mehr selbstverständlich, betonte sie.

Hipper hat sich über den Dank der Politik sehr gefreut: „Das ist doch für unser ganzes Dorf schön, so eine Auszeichnung.“ Der 75-Jährige hofft, dass die Fledermäuse in der Bucher Kirche bleiben und wiederkommen, „vielleicht auch noch in größerer Anzahl“.