Biotop-Pflege, Babybäume, Bienen: Gartler haben vollen Terminkalender

Von: Markus Ostermaier

Der neue Vorstand des Bucher Gartenbauvereins (v. r.): Georg Stockl, Bürgermeister und Wahlleiter Ferdinand Geisberger, Angelika Eibl, Brigitte Gambs-Zerling, Edeltraud Rappold, Gabi Zimmerer, Katharina Reiser, Monika Haberl-Harrer, die ausgeschiedene Beisitzerin Irmgard Hufschmid, Marianne Maier, Anita Neumeier und Manfred Kellner. © Markus Ostermaier

Der Gartenbauverein Buch-Reithofen hat heuer wieder einen vollen Terminkalender.

Buch am Buchrain – Zahlreiche Aktionen hat der Obst- und Gartenbauverein Buch-Reithofen im vergangenen Jahr nach der Corona-Zeit durchgeführt. Heuer erfolgt nach drei Jahren Pause ein weiterer Schritt Richtung Normalität: Der Jahresausflug findet wieder statt. Geplant wird er von einem fast komplett wiedergewählten Vorstand.

2019 erfolgte ein großer Wechsel in der Führungsriege des Gartenbauvereins, in diesem Jahr trat fast die komplette Mannschaft erneut an. Dementsprechend waren die von Bürgermeister Ferdinand Geisberger geleiteten Wahlen schnell vorbei. Vorsitzender Georg Stockl aus Buch kandidierte zum zweiten Mal. „Georg macht weiter, weil es ihm mit den vielen Damen so Spaß gemacht hat“, scherzte Geisberger mit Blick auf den überwiegend weibliche Vorstand.

Beisitzerin Irmgard Hufschmid stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Nach fast 30 Jahren im Amt wurde sie mit Applaus und Blumen verabschiedet. Die einzige weitere Neubesetzung war Nikolaus Kiefersbeck als Nachfolger des 2. Kassenprüfers Franz Kunstwadl.

Mit Blick auf die nächsten Wahlen informierte Stockl, dass die Amtszeit gemäß einer Satzungsänderung nur noch drei statt vier Jahre betrage, damit für potenzielle Kandidaten „die Hemmschwelle kleiner ist“.

322 Mitglieder zählt der Gartenbauverein. Im vergangenen Jahr gab es neben drei Kündigungen elf Neuzugänge aus Buch, Reithofen/Pastetten, Isen und Eichenried. Wie aktiv der Verein war, zeigte der Bericht von Schriftführerin Angelika Eibl. Vortragsabende wurden auch im Internet übertragen. Der Jahresausflug pausierte, dafür gab es gut besuchte Tagesausflüge nach Dinkelsbühl und Passau. Ehrenvorsitzende Rita Rott organisierte mehrere Bastel-Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Mit 60 Personen gut besucht war der Obstbaumschnittkurs mit Manfred Kellner. Auch das Obstpressen fand im Spätsommer am Feuerwehrhaus statt. Äpfel, Birnen, Quitten und Trauben wurden zu 1500 Litern Saft verarbeitet.

Im Oktober drehte sich in der Projektwoche der Pastettener Grundschule ein Tag um den Apfel. Und der Verein unterstützte das Biotop von Carmen Reinstädler, den „Buachna Naturgarten“ an der Straße nach Harthofen: Man half man bei der Pflege von gepflanzten Sträuchern und Bäumen. Des weiteren kümmert sich der Verein um das Bucher Kriegerdenkmal sowie die Bepflanzung an den Begrüßungstafeln und Verkehrsinseln in Buch und Pastetten. Dafür gab es ein „riesengroßes Dankeschön“ von Bürgermeister Geisberger.

Auch aus finanzieller Sicht ist 2022 laut Kassierin Monika Haberl-Harrer gut gelaufen. Die Einnahmen (9900 Euro) überstiegen die Ausgaben (8600 Euro), was das Vermögen auf 42 000 Euro ansteigen lässt. Man hat bekanntlich schon länger die Idee im Hinterkopf, eine neue Ausstattung fürs Obstpressen anzuschaffen, was bislang noch an den unpassenden Räumlichkeiten scheitert.

Für 2023 ist wieder vieles geplant. Nach drei Jahren Pause kehrt der Jahresausflug zurück. Von 19. bis 22. Juni geht’s ins Salzkammergut, außerdem am 15. Juli zur Landesgartenschau nach Freyung. Rotts Ferienprogramm im Vorjahr zum Thema Bienen und Honig kam so gut an, dass es wiederholt werden soll. „Gemüse in Zeiten des Klimawandels“ ist das Thema eines Vortragsabends am 11. Mai im Reithofener Schützenheim.

Fortgeführt wird gemäß Brigitte Gambs-Zerling außerdem die Aktion Babybäume: Sechs Familien aus Buch und Pastetten haben im Vorjahr das Angebot angenommen, für die Geburt ihres Kindes einen Obstbaum zu erhalten. Heuer gibt es bereits zwei Anmeldungen.

Zudem sind die Vereinsmitglieder gefordert, bis 31. August Fotos ihrer Gärten an den Vorstand zu senden. Besonders schöne Gärten sollen in der Versammlung 2024 prämiert werden.

Der neue Vorstand:

Vorsitzender: Georg Stockl

2. Vorsitzende: Brigitte Gambs-Zerling

Kassierin: Monika Haberl-Harrer

Schriftführerin: Angelika Eibl

Beisitzer: Manfred Kellner, Marianne Maier, Anita Neumeier, Edeltraud Rappold, Katharina Reiser, Gabi Zimmerer (neu)

Kassenprüfer: Ludwig Italiaander, Niklaus Kiefersbeck (neu)