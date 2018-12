Schönheitskur fürs Gemeindehaus

Im Gemeindehaus Buch wird sich 2019 einiges tun. Eine neue Innenbeleuchtung wurde bereits beschlossen (wir berichteten). Weitere Ideen für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude kamen im Gemeinderat zur Sprache.

Buch am Buchrain– Im Gemeindehaus Buch wird sich 2019 einiges tun. Eine neue Innenbeleuchtung wurde bereits beschlossen (wir berichteten). Weitere Ideen für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude kamen im Gemeinderat zur Sprache.

Martin Dondl (WG) schlug vor, am Haupteingang eine schöne Beschilderung anzubringen – und eine neue Außenbeleuchtung, „damit man das Haus besser wahrnimmt“. Als Vorsitzender des Theatervereins berichtete er, dass bei den Vorstellungen heuer ältere ortsfremde Besucher den Aufführungsort nicht gefunden hätten. Auch eine neue Bestuhlung oder neue Polster für die Sitze kann sich Dondl vorstellen.

Dass bereits „ein wunderbares Schild“ existiert, das nur noch montiert werden müsse, erklärte Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU). Er denke auch über eine Fassaden-Erneuerung und einen behindertengerechten Eingang nach.

Viel wurde heuer in der Gemeinde gebaut. Am offensichtlichsten war die Erschließung des Baugebiets Am Haidfeld. Dort sei auf der Staatsstraße die Feinschicht aufgetragen worden, so Geisberger. Dies sei auch auf den Straßen im Baugebiet sowie auf dem verlängerten Gehweg am Schmiedberg geplant gewesen, „aber das ist wohl heuer nicht mehr möglich“. Die Ampel, die den Verkehr regelt, soll bis spätestens Weihnachten weg sein.

Geisberger erklärte zudem, dass für den Breitbandausbau die Arbeiten im öffentlichen Bereich abgeschlossen und die ersten Internetanschlüsse möglich seien. Man dränge auf einen Termin für die Abnahme, damit die Schlusszahlung in Höhe von 420 000 Euro noch heuer beglichen werden könne.

Trotz Nachfrage hat Buch noch kein Angebot der Arge für die Reparatur von beschädigten Gehwegen erhalten. Geisberger will dran bleiben. Beim Bau der Erdgasanschlüsse an der Rosenstraße hatte sich ebenfalls noch nichts getan. Die Arbeiten sollen mit den Anschlüssen in der Fellnerstraße gemacht werden. mot

