Gebühren der Kita Rosengarten steigen nicht

Die Kindertagesstätte Rosengarten in Buch am Buchrain bei ihrem 20-jährigen Jubiläum.

Gemeinderat Buch passt Satzung an

Wegen des Zuschuss von 100 Euro, den die Bayerische Staatsregierung im April erließ, passen viele Kitas nun die Preise an. Nicht so die Kita Rosengarten in Buch.