„Gigantisch“: Buch verplant Millionensummen für Großprojekte 

Buch am Buchrain – Respekt vor den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise hat die Gemeinde Buch. Dennoch möchte sie, nach aktuellem Stand, bis 2023 einige teure Großprojekte zum Abschluss bringen, die die Kommune schon seit Jahren beschäftigen. Diese richtungsweisende Entscheidung fiel in der Gemeinderatssitzung im Rahmen der Finanzplanung.

Die Zahlen zu den Hauptprojekten bis 2023 lieferte Kämmerin Doreen Graf. Insgesamt vier Millionen Euro soll der Neubau des Feuerwehrhauses kosten. Dem stehen nur Einnahmen von 178 000 Euro entgegen. Mit 4,5 Millionen Euro noch teurer ist der kommunale Wohnungsbau, bei dem bis 2023 Einnahmen von 750 000 Euro geplant sind. Die größten Ausgabenpakete mit 1,5 sowie 2,5 Millionen Euro werden 2021/2022 fällig. Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung sind 1,6 Millionen Euro eingeplant, die fast vollständig mit Einnahmen (1,5 Millionen Euro) gedeckt werden sollen.

Darlehen in Höhe von 5,8 Millionen

Zur Finanzierung der Großprojekte muss Buch Darlehen in Höhe von 5,8 Millionen aufnehmen. Zudem sollen 1,5 Millionen Euro Rücklagen entnommen werden. Kredittilgungen sind in Höhe von einer Million Euro angedacht.

Die geplanten Umsetzungen wirken sich auch auf die Summen der Vermögenshaushalte der nächsten Jahre aus. 2020 ist dieser mit 1,4 Millionen Euro vergleichsweise überschaubar. Die Folgejahre: 5,1 Millionen (2021), 4,4 Millionen (2022), 1,5 Millionen Euro (2023). Dies beeindruckten manche Gemeinderäte. „Gigantisch“, entfuhr es Matthias Steutzger (parteifrei), der mit seiner Gruppierung in der Vergangenheit bereits für gemäßigtere Haushaltsplanungen gekämpft hatte. „Das sind sehr große Projekte und die Summen größer als alles, an das ich mich bisher erinnere. Und das machen wir, obwohl wir wissen, dass wir aufgrund der aktuellen Situation deutlich geringere Einnahmen haben werden?“, fragte Steutzger an Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) gerichtet. „Das ist jetzt reine Spekulation“, reagierte dieser trocken. „Wir wissen nicht, wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt.“

„Die nächsten Jahre werden sicher keine einfachen Haushaltsjahre“

Axel Krämer (CSU) wies darauf hin, dass die gemeindlichen Einnahmen nicht nur aus der vermutlich sinkenden Einkommenssteuer bestehen. Steutzger stimmte trotzdem neben Robert Ulzhöfer (SPD) gegen die Planung bis 2023. Danach äußerte sich aber auch Geisberger nachdenklicher angesichts der Corona-Krise. Er hoffe, dass die finanziellen Ausfälle und Steuereinbußen nicht zu groß ausfallen. „Die nächsten Jahre werden sicher keine einfachen Haushaltsjahre. Deswegen müssen wir sparsam mit unserem Geld umgehen.“

