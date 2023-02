Sie sind fast überall dabei

Von: Markus Ostermaier

Glückwunsch: Resi und Martin Kunstwadl mit Vize-Landrat Franz Hofstetter und Bürgermeister Ferdinand Geißberger. © Ostermaier

Dem Einsatz auf einer Baustelle ist es zu verdanken, dass sich Resi und Martin Kunstwadl Ende der 1960er Jahre kennengelernt haben. Gemeinsam gründeten sie nicht nur eine große Familie, sondern pflegten über Jahrzehnte hinweg viele Ehrenämter in Buch. Nun feierten der frühere Vize-Bürgermeister (74) und die ehemalige Kfd-Vorsitzende (70) Goldhochzeit.

Buch am Buchrain – Dass er durch seinen Beruf als angestellter Maurer mal seine spätere Frau treffen würde, hat sich Martin Kunstwadl selbst nicht gedacht. Jener Einsatz war in Buch bei Resis Eltern. Auf die Frage nach dem genauen Kennenlernen und ob der Maurer auf der Baustelle Überstunden gemacht habe, lassen sich beide nur ein verschmitztes Lächeln entlocken. Bereits 1971 war das junge Paar verlobt und gab sich im Februar 2023 im Bucher Standesamt das Jawort. Direkt am Folgetag war die kirchliche Hochzeit, die bestens in Erinnerung geblieben ist: Es herrschte so großes Schneechaos, dass einige Gäste nicht pünktlich eintrafen.

Das Paar baute an der Pemmeringer Straße, und 1974 kam der erste Sohn Bernhard zur Welt. Die Familie wuchs ein Jahr später mit Sohn Stefan sowie 1980 mit den Zwillingen Christoph und Wolfgang. Zwischendurch wurde noch der benachbarte Stall neu gebaut. Um die bis zu 22 Kühe kümmerte sich dann zum Großteil Resi Kunstwadl, die bis zur Geburt ihres ersten Kindes in der Raiffeisenbank Walpertskirchen arbeitete. „Das war schon viel Arbeit, die vier Kinder und der Stall“, sagt sie, die heute neun Enkelkinder hat. Die Zeit mit der Familie genießen beide besonders. Erst an Weihnachten wurden 19 Familienmitglieder von Resi mit Schaschlik-Gulasch und Kalbsbraten verwöhnt.

Für Andere engagiert haben sich Resi und Martin Kunstwadl schon den Großteil ihres Lebens. Bis 2020 leitete die Gattin die Katholische Frauengemeinschaft zwölf Jahre lang und war schon zuvor 2. Vorsitzende. Stellvertreterin war sie auch bei den Ortsbäuerinnen und zudem 16 Jahre im Bucher Pfarrgemeinderat. Ihr Mann ist Gründungsmitglied bei den Schützen und durch seine 36-jährige Gemeinderatstätigkeit bekannt. 2020 kandidierte der frühere Vize-Bürgermeister nicht mehr. „Es müssen auch mal wieder Jüngere nach“, so der 74-Jährige.

Nicht zu vergessen ist außerdem das gemeinsame Engagement der Kunstwadls bei der Feuerwehr. Er war 18 Jahre lang Vorsitzender, sie stand ihm als Schriftführerin zur Seite. Es gibt fast keine Ortsvereine, in denen die beiden nicht Mitglied sind. Gerne dabei waren die Kunstwadls früher bei verschiedenen Vereinsausflügen, die sie für die Feuerwehr oder Kfd auch häufig selbst organisierten. Heute gehen sie noch gemeinsam zu Musikanten-Stammtischen, singen gerne oder besuchen regelmäßig Volksmusik-Abende oder Hoagartn. Resis Leidenschaft für Hoagartn, die sie früher selbst jährlich mit der Kfd organisierte, wird nun von ihren Enkeln Max und Sebastian fortgeführt – und der Kunstwadl-Stadl, also der frühere Stall, wieder mit Leben gefüllt.

Das Erfolgsrezept für 50 Jahre Ehe? Resi Kunstwadl scherzt: „Wir sind da noch etwas altmodisch.“ Zufrieden sein und an einem Strang ziehen, das nennen beide als wichtigste Grundzutaten.