Ideen für die Bucher Ortsmitte: Pavillon mit Kegelbahn und Bürgerhaus

Von: Markus Ostermaier

Zahlreiche Neuerungen in der Bucher Ortsmitte sieht der aktuelle Plan aus dem Gemeindeentwicklungskonzept vor. Nicht nur der Maibaum soll demnach versetzt werden. Anstelle des Feuerwehrhauses, das rechts noch mit orangen „x“ hinterlegt ist, sollen eine Kegelbahn, Parkplätze und ein Wendeplatz für Busse entstehen. Neu ist auch der Spielplatz mit Sitzgelegenheiten weiter oben. © Markus Ostermaier

Die Ideensammlung für die neue Bucher Ortsmitte geht weiter. Nach dem Treffen von Planerin und Arbeitskreisen gibt es einige neue Ansätze.

Buch am Buchrain – Eine Kegelbahn, ein Spielplatz, eine Kneipp-Anlage und viele neue Stellplätze – das alles könnten Bestandteile der künftigen Bucher Ortsmitte sein. Einmal mehr beschäftigten sich die Projektteam-Mitglieder aus dem Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) mit der Planung des neuen Zentrums. Über den Verbleib des Feuerwehrhauses wurde nur indirekt beraten. Im Falle der zuvor genannten Ideen wird aber davon ausgegangen, dass das Gerätehaus nicht mehr existiert.

Hauptthema des GEK, an dem die Kommune seit bald eineinhalb Jahren feilt, ist die Gestaltung der Ortsmitte. Franziska Burlefinger vom Planungsbüro Herb und Partner hatte die drei Arbeitskreise Dorfleben, Dorfstruktur und Dorfmitte nach der November-Sitzung mit der Hausaufgabe entlassen, sich Gedanken über die Nutzung der Feuerwehrfläche zu machen. All zu viele Anregungen aus den Arbeitskreisen gab es bislang nicht, wie die Landschaftsarchitektin in der ersten Sitzung im neuen Jahr feststellte. Also hat sie in der Zwischenzeit an ihrer Skizze weitergearbeitet, die jetzt im Gemeindehaus präsentiert wurde.

Zu Beginn wurde noch einmal das Thema aus dem vergangenen Arbeitskreise-Treffen aufgegriffen: ein Gasthaus, das auf der unbebauten Wiese des Loibl-Areals links von der Pfarrkirche St. Martin entstehen soll. Die GEK-Runde hatte sich bekanntlich im November für den Erhalt eines Restaurants und des aktuellen Pächters, der Pizzeria Gallo Nero, ausgesprochen (wir berichteten).

Burlefinger ging es nun darum, ein Stimmungsbild festzuhalten, wo sich der künftige Dorfplatz befinden soll. „Der Dorfplatz ist das, wo dauerhaft Leben ist, eine Fläche für Veranstaltungen“, erläuterte sie. Die zwölf Anwesenden waren sich einig, dass die Fläche vor der Kirche zwischen der neuen Gaststätte und dem Gemeinde-/Bürgerhaus der Dorfplatz sein soll.

In einer weiteren Abstimmung legten die GEK-Mitglieder fest, dass die weiter östlichen Standorte der Feuerwehr und des Recyclinghofes als Fläche für die „erweiterte Ortsmitte“ anzusehen sind. Dass die Container von dort verschwinden sollen, wurde in Buch schon öfters besprochen. Über den Verbleib des Gerätehauses gab es in der GEK-Sitzung keine Abstimmung, aber es wurde in der neuesten Skizze als bereits abgerissen betrachtet.

Burlefinger sagte, dass sich für vieles Lösungen finden würden, wenn das Gebäude bleibt. „Alles wäre aber natürlich wesentlich einfacher zu nutzen, wenn das Haus nicht mehr da ist. Da würden wir schon sehr viel gewinnen.“

Der Plan sieht beispielsweise vor, dass Schulbusse nicht mehr über den Gemeindehaus- und Kirchplatz fahren, sondern Aus- und Einstieg direkt an der Hauptstraße an einem Wendehammer-Baum erfolgen. Daneben könnten öffentliche Stellplätze entstehen. „Das sollte man sich aber nicht so wie einen richtigen Parkplatz vorstellen, sondern zum Beispiel etwas Naturnahes“, sagte Burlefinger.

Weiter nördlich könnte ein Pavillon gebaut werden, der eine Kegelbahn beinhaltet. Dieser Pavillon sei als Multifunktionsgebäude zu sehen, der beispielsweise für kleinere Feste bestuhlt werden könne, so die Idee der Planerin.

Ebenso ließ sie darüber abstimmen, wie die Meinung zu einem Spielplatz im Zentrum ist. Acht der zwölf Mitglieder unterstützen diese Idee. Als Fläche dafür hat Burlefinger einen Teil des bisher unbebauten Friedhofs im Blick.

„Ich bezweifle, dass Sie diesen ganz hinteren Teil noch für Gräber brauchen werden“, sagte sie mit Blick auf die steigende Zahl von Urnenbestattungen. Vize-Bürgermeister Josef Auer verwies allerdings auf starken Zuwachs in Buch und will sich die Option auf eine Friedhofserweiterung gerne noch offenhalten. Unter dieser Bedingung stimmten alle GEK-Mitglieder der Friedhof-Rücknahme auf Zeit zu, damit dort Spielgeräte und Sitzgelegenheiten entstehen können.

Als Teil der Ortsmitte wird auf der gegenüberliegenden Hauptstraßen-Seite auch der Kindergarten mit den geplanten Erweiterungen angesehen. Anstelle des Zebrastreifens hat Burlefinger zwei Straßenquerungen in ihren Plan eingezeichnet. Ebenso schlug sie eine Versetzung des Maibaums zum neuen Dorfplatz vor das Gemeindehaus vor.

Den dort eingezeichneten Brunnen sah Carola Bock skeptisch: „Das ist Wasserverschwendung, und wir haben doch eh so einen schönen Bach.“ Burlefinger nannte die positiven Aspekte eines Brunnens, stimmte aber zu, dass so eine Anlage aufwendig und pflegebedürftig sei. Stattdessen rückt nun die Idee einer Kneipp-Anlage stärker in den Fokus.

Burlefinger erklärte, dass auf jeden Fall eine gewisse Attraktion am Dorfplatz benötigt werde. GEK-Gäste brachten eine Aktion vom Buachna Heimatverein und konkrete Vorschläge wie eine historische Kirchenuhr, eine Viehwaage, das alte Feuerwehrauto oder eine Kunstskulptur als Ideen ein. Die Planungen sollen in den nächsten Arbeitskreis-Sitzungen weiter vorangebracht werden. Zudem ist eine Exkursion zu ausgewählten Dorfplätzen und Ortsmitten geplant.