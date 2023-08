Hörgenuss zwischen Lametta-Vorhang und Discokugeln

Von: Markus Ostermaier

Einen musikalischen Ausflug in die 1970er Jahre machten der Jugendchor Maria Tading und die Instrumentalschüler von Regina Maier (l.). Ihre ABBA-Show in Buch wurde viel bejubelt. © Privat

Der Jugendchor Maria Tading und Instrumentalschüler von Regina Maier haben eine umjubelte Show mit ABBA-Hits gestaltet.

Buch am Buchrain – In eine stimmungsvolle 70er-Jahre-Disco verwandelte sich der Bucher Gemeindesaal: Nicht nur das optische Erscheinungsbild war beim Sommerkonzert vom Jugendchor Maria Tading und weiteren Instrumentalschülern ganz anders, sondern auch das, was es auf die Ohren gab: Erstmals präsentierten die Jugendlichen aus Buch am Buchrain, Pastetten und Forstern eine Show mit ABBA-Hits – sehr zur Freude des Publikums.

Wie die Bucher Chorleiterin und Musiklehrerin Regina Maier berichtet, ist die Idee, mit dem Jugendchor und Instrumentalschülern ABBA-Songs einzustudieren, auf Wunsch der Jugend selbst entstanden. „Sie wollten auch mal was Weltliches singen, und ABBA ist schließlich der Repräsentant der Popszene in den 1970er Jahren.“ Das Einstudieren der ausschließlich englischen Lieder sei für die Alterspanne der Jugendlichen – vierte bis zehnte Klasse – durchaus eine Herausforderung gewesen, aber „sie hatten große Freude daran“, erzählt Maier.

Für die passende Atmosphäre beim Konzert im Gemeindehaus sorgte nicht nur die Bühnengestaltung mit Lametta-Vorhang, Discokugeln und Luftballons. Alle Chormitglieder hatten sich für den Auftritt außerdem ein passendes, buntes 70er-Jahre-Outfit zusammengestellt. Musikalisch gab es dann die größten Hits der schwedischen Kultband zu hören.

Der Eröffnungssong „Mamma Mia“ und die Zugabe „Dancing Queen“ wurden nicht nur auswendig gesungen, sondern auch mit besonderer Choreografie auf die Bühne gebracht. Eine Geldkanone kam bei „Money, Money, Money“ zum Einsatz. Mit ihrem Solo-Gesang bei „I Have a Dream“ und „Chiquitita“ überzeugte Simona Pantazzi. Klavierbeiträge gab es von Florentina Kunstwadl, Maria Rott und Karolina Winner. Außerdem erlebten die Zuhörer zwei Lieder von den Sopran-Blockflötistinnen Katharina Eicher, Theresa Kastl, Lena Fritsch, Franziska Irl und Marie Greißl.

Die weitere Konzertband des Abends bestand aus Jakob Eglmeier (E-Gitarre), Kevin Meyer (Schlagzeug) und Chorleiterin Regina Maier selbst (Klavier und Cajon). Nicht nur sie war am Ende mit den ABBA-Auftritten der Jugendlichen höchstzufrieden, auch vom Publikum gab es viel Anerkennung. Der Gemeindesaal war voll besetzt, und die Gäste ließen sich schnell mitreißen, sie klatschten begeistert mit und schwelgten musikalisch in Erinnerungen.