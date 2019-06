Mit dem Waldkindergarten wird’s vorerst nichts

Wegen zu weniger Anmeldungen für die neue Naturgruppe der Kita Rosengarten bleiben vorerst weiterhin nur vier Kindergartengruppen bestehen.

Buch am Buchrain – Überraschender Dämpfer für den Waldkindergarten in Buch am Buchrain: Wegen zu weniger Anmeldungen wird die neue Naturgruppe des Rosengartens nicht im kommenden Kitajahr realisiert.

„Es war dann doch deutlich zu wenig Nachfrage am Anmeldetag“, berichtet Kindergarten-Leiterin Iris Lindinger auf Nachfrage unserer Zeitung. Davon ist sie selbst überrascht. Im April zeigte sich Lindinger noch optimistisch und sprach von mehreren Interessenten. Letztlich hätte es wohl doch eine Mehrheit gegeben, die dem neuen Naturangebot gegenüber noch skeptisch gewesen sei, erzählt die Rosengarten-Chefin.

Von der niedrigen Resonanz überrascht ist auch Buchs Bürgermeister Ferdinand Geisberger. „Vielleicht müssen wir doch noch etwas mehr Aufklärung machen, damit es für die Leute interessanter wird. Für viele ist das vielleicht im Moment doch noch fremd“, vermutet der Gemeindechef.

Vorerst wird der Rosengarten also nicht mit einer fünften Gruppe erweitert. Kommune und Kindergarten sind aber weiterhin vom Waldkindergarten-Konzept überzeugt und möchten es weiterverfolgen. Dass die Naturgruppe noch nicht zum Frühjahr 2020 realisiert wird, „macht ja nichts und ist kein Beinbruch“, sagt Geisberger. „Das Angebot ist nur aufgeschoben.“

Beim Anmeldetag 2020 wird die Buchung der Naturgruppe erneut angeboten. „Die Idee finde ich noch immer super. Kinder brauchen Bewegung und Zeit in der Natur“, findet Lindinger. Mit den vier bestehenden Rosengarten-Gruppen möchte sie das von der Gemeinde erworbene Grundstück an der Waldstraße im nächsten Kitajahr beleben. Aktionen wie Waldtage oder -wochen schweben ihr vor. „Wir hoffen, dass dadurch vielleicht der Funke von den Kindern auf die Eltern überspringt.“

Auch Geisberger ist nach wie vor Unterstützer des Waldkindergartens. Bis nächstes Jahr möchte die Gemeinde das Konzept der Naturgruppe erarbeiten, sodass das neue Angebot bei einer ausreichenden Anmeldezahl zum September 2020 umgesetzt werden kann.

Laut Geisberger ist die artenschutzrechtliche Prüfung für die Fläche an der Waldstraße bereits durchgeführt worden. Das Ergebnis steht aber noch aus. MARKUS OSTERMAIER