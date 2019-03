Buchs SPD will nicht als Projekt-Verweigerer gelten

Die Gruppierung SPD/Parteifreie Bürger in Buch am Buchrain pochen beim kommunalen Wohnungsbau auf eine Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises. Sie warnen vor hoher Verschuldung.

Buch am Buchrain – Es ist eines der teuersten Projekte der nächsten Jahre in der Gemeinde Buch: 2,5 Millionen Euro sind für den kommunalen Wohnungsbau geplant, bei dem gemeindeeigene Wohnungen für Gemeindebedienstete entstehen sollen. Die drei Vertreter von SPD/Parteifreie Bürger haben bekanntlich gegen die Finanzplanungen gestimmt und vorgeschlagen, das Projekt über die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises anzugehen. Das war nun Thema beim Stammtisch in der Pizzeria Gallo Nero.

Im Beisein von fünf Listenvertretern und -anhängern ärgerte sich SPD-Rat Martin Kern, dass er und seine beiden Kollegen als Projekt-Verweigerer dargestellt worden seien. Durch die langjährigen Schuldentilgungen sei kein Spielraum für andere Ausgaben vorhanden. Für den Parteifreien Matthias Steutzger war „der hohe Anstieg der Verschuldung ohne zwingende Not nicht verantwortbar“. Kern und er bezeichneten es als „unglückliche Situation“, dass im Gremium nicht hinterfragt werde, wie dasselbe Ziel kostengünstiger realisiert werden könne.

Zu Gast war der Wartenberger SPD-Marktrat Michael Gruber, der im Aufsichtsrat der Gesellschaft sitzt. Die GmbH sei jahrelang nicht optimal genutzt worden. „Sie wurde gegründet, weil sich viele Orte schwertun, einen Sozialwohnungsbau zu organisieren und zu verwalten“, erklärte er. Inzwischen sei die Mehrzahl der Gemeinden Mitglied. Es gebe erfolgreiche Projekte wie in Erding, Taufkirchen oder Wartenberg. Aufgabe einer Kommune beim Sozialwohnungsbau sei es nur, den Grund zu stellen. Planung, Durchführung und Verwaltung übernehme die Gesellschaft.

Um eine dieser Wohnungen zu erhalten, müssten bestimmte Kriterien erfüllt werden. Gruber stellte klar: „Es gibt einen Verhandlungsspielraum, und die Gemeinde erhält ein prozentuales Belegungsrecht für Anwohner aus dem eigenen Ort.“ Ziel sei es, dass sozial benachteiligte Bürger in der Kommune bleiben könnten. Gruber: „Die Wohnungsbaugesellschaft zieht niemanden über den Tisch. Das Modell macht schon Sinn, das muss man parteineutral so sehen.“

Zuhörer Jörg Menzinger fragte, ob die Kommune überhaupt die personellen Möglichkeiten für die Koordination des Sozialwohngebäudes habe. Peter Kellner störte, dass die Wohnungen für Bedienstete freigehalten werden sollen und Bürger in Sozialarmut dadurch benachteiligt würden.

Auf Kerns Nachfrage erläuterte Gruber: „Der Verkauf einer Wohnung ist schwierig. Das Gebäude muss ja zweckgerecht verwendet werden.“ Eventuell müsse Buch in dem Fall die 30-prozentige Förderung zurückzahlen. Steutzger urteilte, dass dem Gremium bislang nicht genügend Infos für die zuletzt getroffene Entscheidung vorgelegt worden seien. „Alle Argumente gegen die Wohnungsbaugesellschaft sind gegenstandslos.“

Für Konrad Huber ist es höchste Zeit, das Projekt an die Spezialisten zu übergeben. Laut Kern ist das aber nicht mehr so einfach, da der Planungsverband bereits mit der Koordination des Verfahrens beauftragt worden sei.

Gruber erklärte, dass die hohe Haushaltssumme eingespart werden könne, wenn der Kommune bereits das betreffende Grundstück gehöre und es erschlossen sei. Daher favorisierten alle Stammtisch-Teilnehmer die Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft. SPD und Parteifreie haben den Antrag gestellt, dass der Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft in den Gemeinderat eingeladen werden soll. In der Sitzung am Dienstag, 2. April, wird der Antrag behandelt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus.

Markus Ostermaier