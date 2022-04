Kommunales Wohnen in Buch am Buchrain: Einzug noch heuer geplant

Von: Henry Dinger

Richtfest am St.-Florian Ring: Mit dem traditionellen Richtspruch von Zimmerermeister Moritz Kreuzpointner und seinem Spengler-Kollegen Franz Neumayr wurde der Rohbau vor geladenen Gästen eingeweiht. 2,1 Millionen Euro Förderung Viele Firmen aus der Region © Henry Dinger

Ein Jahr nach dem Spatenstich wurde nun das Richtfest für das kommunale Wohnhaus in Buch gefeiert. Alle Wohnungen sind vergeben. Einziehen sollen die Mieter noch heuer.

Buch am Buchrain – Vor einem Jahr wurden die Spaten symbolisch ins Erdreich gestoßen, nun konnte am Ortseingang von Buch am Buchrain Richtfest gefeiert werden: In den zwei Gebäuden am St.-Florian-Ring entstehen 13 kommunale Wohnungen.

Sie alle sind schon vergeben oder reserviert. „Die Mieter sind alles Leute aus dem Ort“, betonte Bürgermeister Ferdinand Geisberger beim Richtfest am Donnerstag und sagte: „Das finde ich sehr wichtig.“ Schon im November sollen die ersten Mieter einziehen. Der Bürgermeister hofft, dass sie sich ier in ihrer neuen Heimat wohlfühlen.

Geisberger dankte bei der Gelegenheit den Architekten und Handwerkern ebenso für die geleistete Arbeit wie seinem Stellvertreter Josef Auer sowie Bauamtsleiter Rüdiger Koppe und Geschäftsleiter Gottfried Prostmeier von der Verwaltungsgemeinschaft Pastetten. Er bedauerte, dass die Vertreter der Regierung von Oberbayern nicht dabei sein konnten, dankte aber ebenfalls für deren Unterstützung. Immerhin stammen 2,1 Millionen Euro der Summe von 5,3 Millionen Euro für die reinen Baukosten als Zuschuss aus den Fördertöpfen der Regierung.

Kosten nur knapp zwei Prozent über der jüngsten Schätzung

Der Bürgermeister brachte zum Ausdruck, dass die Kosten trotz der Schwierigkeiten durch Corona nur knapp zwei Prozent über der jüngsten Schätzung lägen, da hätten die Planer wirklich gute Arbeit geleistet.

Architekt Arnulf Mallach von HOE Architects aus München nannte das Richtfest einen „besonderen Moment“, bei dem man erstmals die Konturen des Hauses sehe und einen Eindruck gewinne, wie das Gebäude das Ortsbild prägen wird. Der Rohbau sei sehr aufwendig gewesen, vor allem in der Baugrube habe man lange zu tun gehabt. Der Untergrund habe Pfähle erforderlich gemacht, das sei planerisch und technisch anspruchsvoll gewesen. „Da haben sicher viele im Vorbeifahren gedacht, dass gar nichts vorangeht, weil wir nun unterhalb der Grasnarbe gearbeitet haben“, sagte Mallasch.

19 Stellplätze in der Tiefgarage

Der Hochbau sei schnell vonstatten gegangen. Nun werde man eine Weile von außen wieder kaum einen Baufortschritt sehen, weil es innen weitergehe. Das sei nochmals eine große Herausforderung, weil die Arbeit von noch mehr Gewerken als bislang aufeinander abgestimmt werden muss. Wenn das Dach fertig ist, kommen Innenputz, Fenster, Türen und die Installationen an die Reihe. Und in der Tiefgarage, die 19 Stellplätze bietet, wird der Bodenbelag aufgebracht.

Besonders freue den Architekten, dass viele Firmen aus der Region die Ausschreibungen gewonnen hatten. Aber auch, dass man mit der Gemeinde als Bauherr konstruktiv zusammenarbeiten könne, hob der Architekt hervor. Bürgermeister Geisberger betonte ebenfalls, dass viele der beteiligten Handwerker aus der Nähe kämen. Er würde sich wünschen, dass sie auch wieder bei den Ausschreibungen für das nebenan geplante Feuerwehrhaus, die im Mai beginnen, ein Angebot abgeben.

