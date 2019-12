CSU Buch am Buchrain: Alle amtierenden Räte stellen sich wieder zur Wahl

Mit 21 Kandidaten zieht die CSU Buch am Buchrain in den Wahlkampf. Neben Ferdinand Geisberger, der bereits eine Woche zuvor als Bürgermeisterkandidat nominiert worden war, treten auch alle fünf amtierenden Gemeinderäte wieder an.

Buch am Buchrain – Der 52-jährige Bürgermeister erinnerte daran, dass 2014 bei der CSU der Generationswechsel erfolgreich gelungen sei. Für 2020 gebe es wieder viele motivierte Gesichter. „Alle unsere Kandidaten sind im Ort gut vernetzt. Sie sind Menschen mit gesunder Einstellung und viel Wissen.“ Neben den zwölf anwesenden CSU-Mitgliedern durften in der Pizzeria Gallo Nero auch die zwölf Kandidaten abstimmen, die als Parteifreie kandidieren.

Ferdinand Geisberger, Birgit Hipper und Bernhard Blasi führen die Liste an

Angeführt wird die Liste von Geisberger. Ihm folgt Birgit Hipper, die erst im März ins Gremium nachrückte. Die Rektorin der Grundschule Walpertskirchen gab zu, dass es ihr anfangs nicht leicht gefallen sei, sich in die Gemeindeprojekte einzuarbeiten. Gerne wolle sie sich künftig bei den Themen Familie und Kindergarten engagieren. Bei der Kita-Erweiterung „möchte ich zukunftsweisend planen und nicht nur, dass der aktuelle Bedarf schnell gedeckt ist“.

Auf Platz 3 steht Bernhard Blasi aus Hammersdorf. Der 32-Jährige will sich dafür einsetzen, dass „die Leute in den Außenorten nicht vergessen werden“ und sprach die Themen Baugebiete sowie Einheimischenmodell an. Axel Krämer (50), wie Blasi seit 2014 im Gremium, sagte: „Eine Gemeinde zu führen, ist sehr komplex. Mir macht es aber irrsinnig Spaß.“

Ziele: Bauland, Senioren, Vereine

Feuerwehrkommandant Thomas Steidler strebt eine dritte Amtszeit an. Er steht nicht nur für den Gerätehaus-Neubau, sondern will „die Selbstständigkeit der Gemeinde erhalten, beispielsweise beim Trinkwasser“. Ebenfalls seit 2008 dabei ist Martin Ostermeier. Dem 39-Jährigen liegt die Digitalisierung am Herzen. Die Großprojekte Buchs will er zukunftsorientiert, mit Maß und Ziel planen.

Mehrere Kandidaten nannten die Ausweisung von Bauland als wichtiges Thema, ebenso die Unterstützung von Senioren und Vereinen, den kommunalen Wohnungsbau, Breitband oder einen Jugendraum. Ortsobmann Michael Rappold mahnte, auch das Ökologische im Hinterkopf zu haben. Stellvertretende Ortsvorsitzende Iva Hirth sprach sich für eine Weiterentwicklung der Kommune aus, aber: „Buch soll immer noch seinen Charme behalten.“

Die ersten drei Kandidaten auf der Liste sind doppelt platziert. Wahlleiter Franz Hofstetter war von der Vorstellung der Kandidaten begeistert und zollte ihnen Respekt: „Es ist nicht mehr selbstverständlich, Leute für die Kommunalpolitik zu begeistern. Dabei ist es so wichtig – es geht um unsere Heimat.“

Die Kandidaten der CSU

Ferdinand Geisberger (CSU, Listenplatz 1/2), Birgit Hipper (parteifrei, 3/4), Bernhard Blasi (parteifrei, 5/6), Thomas Steidler (CSU, 7), Axel Krämer (parteifrei, 8), Martin Ostermeier (CSU, 9), Georg Kreuzer (CSU, 10), Michael Rappold (CSU, 11), Andreas Hietl (parteifrei, 12), Michael Stanner (parteifrei, 13), Monika Roth (Parteifrei, 14), Iva Hirth (parteifrei, 15), Christian Tremmel (parteifrei, 16), Martin Ommer (parteifrei, 17), Martin Geisberger (parteifrei, 18), Josef Stein (parteifrei, 19), Alexander Hoffmann (parteifrei, 20), Georg Krojer (parteifrei, 21), Ulrich Baumann (parteifrei, 22), Andreas Greissl (parteifrei, 23), Michael Simon (parteifrei, 24).

Markus Ostermaier

