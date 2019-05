Zu Ehren von Mozarts Uroma

„Alles Mozart“ hieß es am Sonntag in Buch am Buchrain. Mit einem musikalischen Programm wurde Wolfgang Amadeus Mozarts Urgroßmutter Anna Hairer gedacht, die 1656 in Buch zur Welt kam.

VON MARKUS OSTERMAIER

Buch am Buchrain – Mit Unterstützung des Kreisvereins für Heimatschutz und Denkmalpflege hatte der Historische Verein Erding die Veranstaltung organisiert. Bindeglied und Initiatorin vor Ort war die Bucher Kunstexpertin Carmen Reinstädler. Heike Kronseder, Vorsitzende des Historischen Vereins, freute sich über einen voll besetzten Gemeindesaal: „Ich bin überwältigt von dem Besucheransturm.“

Im Gemeindesaal erzählte Wolfgang Hipper, Vorsitzender des Buachna Heimatvereins, über eine Tatsache, die viele Leute gar nicht kannten: Anna Hairer, Urgroßmutter des Musikers Wolfgang Amadeus Mozart, stammte aus Buch am Buchrain. „Es war lange gar nicht so bekannt, dass das größte Musikgenie aller Zeiten auch oberbayerische Wurzeln hat“, sagte Hipper. Die Ortsgeschichte der Familie Hairer kann man seinen Aussagen nach bis zu Matheus Hairer-Heinrich ins Jahr 1612 nachverfolgen. Anna Hairer wurde 1656 als erstes von drei Kindern des Paares Veith (in Buch tätig als Tagwerker) und Barbara Hairer geboren. Das Elternhaus befand sich im Ortskern gegenüber der Pizzeria Gallo Nero, wo jetzt eine kleine freie Wiese existiert. Die Familie wohnte wohl in einem Holzhaus, das mit einer Stallung verbunden war. Der Stallbereich reichte bis zur heutigen Pension Loibl. Im linken Teil des Pensionsgebäudes erinnert nun eine Gedenktafel an Mozarts Urgroßmutter. Laut Hipper lebte die Familie in Buch in bescheidenen Verhältnissen.

In der südlichen Landkreisgemeinde lernte Anna Hairer als 21-Jährige ihren späteren Mann Franz Mozart kennen und ging mit ihm nach Augsburg. Sie bekamen drei Kinder, lebten anfangs mit ansprechenden Einkommensverhältnissen, wurden später aber ein Sozialfall. Nach dem frühen Tod ihres Mannes lebte Hairer weiterhin in Augsburg. „Dann ist nicht mehr so viel über sie bekannt“, sagte Hipper. „Sie starb 1716 im Alter von 60 Jahren und hatte wohl kein leichtes Leben.“

Die Geburt ihres Enkels Leopold Mozart im Jahr 1719 erlebte die frühere Bucherin nicht mehr. Dieser legte seinem Sohn Wolfgang Amadeus das musikalische Geschick in die Wiege. Leopold war in Salzburg Komponist und Vizekapellmeister.

Welch grandiose Werke Wolfgang Amadeus (1756 bis 1791) geschaffen hat, davon konnten sich die Besucher der „Alles Mozart“-Veranstaltung in Buch selbst überzeugen. Musiklehrerin und Chorleiterin Bärbel Mayrhofer sang unter der Klavierbegleitung von Olga Mendelova verschiedene Stücke auf Deutsch, Italienisch und Französisch. Wie gewohnt begeisterte Mayrhofer mit ihrem Gesang, der unter die Haut geht, und füllte den Gemeindesaal mit ihrer kräftigen Altstimme.

Zu ihrem Repertoire gehörten Mozarts Werke „Der Frühling“, „An Chloe“, „Freude“, „Les Oiseaux“ und „Abendempfindung“ an Laura. Bei den italienischen Arien geht es laut der Sängerin um „dramatische Werke und große gesungene Gefühle“. Vor allem beim letzten Lied konnte Mayrhofer in den abwechslungsreichen Musikpassagen ihr Können zeigen.

Zur Melodie des bekannten „Rondo alla Turca“ wippten die Besucher fröhlich mit. Mitreißend war zudem die „Fantasie d-moll“, ein Stück, das von Stil- und Melodiebrüchen lebt. Mal fröhlich und positiv, mal impulsiv und laut oder einfühlsam und beruhigend. Für Pianistin Mendelova zeigt dieses Lied Mozarts große Kunst, Improvisation und Fantasie. „Das Stück ist voll Stille, bietet Zeit zum Nachdenken und ist am Ende doch positiv.“

Die Bewirtung beim Kaffee-Mozart-Konzert übernahm die Bucher KfD. Danach fand in der Pfarrkirche St. Martin eine Maiandacht, die von Gemeindereferentin Manuela Steck und dem örtlichen Kirchenchor gestaltet wurde, statt. Abschließend gab es eine Kirchenführung mit Reinstädler. Die Besucher konnten sich an der Gedenktafel an Anna Hairer und ihren berühmten Urgroßenkel zurückerinnern.