St. Martin mahnt in Buch zum Frieden

Von: Markus Ostermaier

Teilen

100 Jahre Kriegerdenkmal, das sich direkt vorm Friedhof der Pfarrkirche befindet, feierte die Gemeinde Buch am Volkstrauertag. Die Segnung bei der Gedenkfeier übernahm Gemeindereferentin Manuela Steck (M.). © Markus Ostermaier

Kriegerdenkmal zeigt den Kirchenpatron – Vor 100 Jahren wurde es aufgestellt

Buch am Buchrain – Erinnerungen an schlimme Ereignisse der Vergangenheit bewahren – dieses Ziel verfolgt der Krieger- und Soldatenverein Buch am Buchrain. Ein wichtiges Element dieser Erinnerungskultur ist das Kriegerdenkmal, das sich direkt vor der Pfarrkirche im Ortszentrum befindet und vor 100 Jahren gebaut wurde. Das Jubiläum des Mahnmals, das bereits dreimal versetzt worden ist, wurde am Sonntag im Rahmen einer Gedenkfeier entsprechend gewürdigt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Nach dem Gottesdienst mit Pfarrvikar Janusz Budner übernahm Gemeindereferentin Manuela Steck die Gedenkfeier vor dem Kriegerdenkmal. Sie erinnerte an die vielen jungen Männer, die in Kriegshandlungen oder danach ihr Leben verloren haen. Weiter gedachte Steck der Menschen, die damals Opfer von Gewalt wurden, „weil ihr Leben als lebensunwert bezeichnet wurde“, sowie der Opfer der aktuellen Bürgerkriege oder durch Terrorismus. „Ihr Tod ist unser Auftrag für Frieden in der Familie und in der Gesellschaft“, sagte Steck bei der Segnung des Kriegerdenkmals.

Kriegerdenkmal in Buch am Buchrain: Schon 1921 wurden Gelder dafür gesammelt

Bürgermeister Ferdinand Geisberger belegte die Ereignisse der Vergangenheit mit konkreten Zahlen. 34 junge Bucher sind im Ersten Weltkrieg gefallen, 62 Männer waren es im Zweiten Weltkrieg. Fünf Personen wurden zwischen 1939 und 1945 als vermisst gemeldet, drei sind an den Kriegsfolgen in der Heimat verstorben.

Bereits nach dem Ersten Weltkrieg entschied sich die Gemeinde Buch, der Gefallenen zu gedenken. Im Januar 1921 gründete sich eine Kommission zur Sammlung für die Errichtung eines Kriegerdenkmals. Sechs Monate später lag die kommunale Baugenehmigung vor und die Arbeiten starteten. Die Kosten lagen bei 30 000 Reichsmark – „ein Riesenbetrag für die die damalige Zeit“, erläuterte Geisberger. Das Denkmal zeigt den Patron der Bucher Pfarrkirche, St. Martin, bei der Mantelteilung. Der Entwurf stammt von Max Heilmaier, einem Isener Heimatkünstler, Bildhauer und Professor an der Nürnberger Kunstschule. Die Ausführung wurde dem Nürnberger Bildhauer Josef Albert anvertraut.

Die feierliche Enthüllung und Einweihung des Kriegerdenkmals, die mit dem 25-jährigen Gründungsfest des Kriegervereins verbunden wurde, verschob sich jedoch letztendlich um ein paar Tage auf Juni 1922. Ein Mitbürger hatte nämlich damals das verpackte Denkmal nach einer Zecherei angezündet, weswegen es nochmals überarbeitet werden musste.

Kriegerdenkmal in Buch am Buchrain: Dreimal wurde es versetzt

Bis das Kriegerdenkmal seinen endgültigen Standort gefunden hatte, dauerte es aber noch einige Jahre. Dreimal wurde es versetzt, erklärte Franz Kunzlmann, seit 1996 Vereinsvorsitzender, in seinem Grußwort. Der erste Platz war unweit des heutigen, westlich vom Gemeindehaus. Zwischendurch wurde es hier noch um einen Meter versetzt, ehe es 1966 Richtung Norden vor den Friedhof kam. Die letzte, nur minimale Versetzung erfolgte im Rahmen der jüngsten Renovierung im Jahr 1995. Erst zu diesem Zeitpunkt kamen die zwei kleineren, äußeren Stelen hinzu, auf denen die Namen der Toten und Vermissten aus dem Zweiten Weltkrieg aufgelistet sind.

Eine kleine Gravur auf der Rückseite der Hauptsäule erinnert außerdem an die Gefallenen aus dem Deutsch-Französischen Krieg (187071).

Kunzlmann selbst schätzt das Bodenkreuz am Denkmal-Platz, das ganz selten sei. Gepflegt wurde das Denkmal lange von Angehörigen der Vereinsmitglieder, mittlerweile unterstützt der Gartenbauverein bei dieser Aufgabe. Kunzlmann versprach, dass sich der Krieger- und Soldatenverein mit der Gemeinde weiterhin um den Erhalt kümmern werde. Dies ist auch dem Bürgermeister wichtig, der auch den Krieg in der Ukraine thematisierte. Das Bucher Denkmal solle „immer ein Mahnmal sein, wenn Grundprinzipien missachtet werden“.