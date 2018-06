„Riesensaustall“ Breitbandausbau

Alles andere als rund läuft’s in Buch am Buchrain beim Breitbandausbau. Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) vermisst die Kommunikation.

Buch am Buchrain – Seit Februar erfolgt in den äußeren Ortsteilen der Internetausbau. Die Verwaltung allerdings werde kaum beteiligt. Geisberger sagte in der Gemeinderatssitzung: „Wir wissen überhaupt nichts. Wir erfahren nie, wann wo was gemacht wird.“ Dem Bürgermeister zufolge wurde kürzlich in einigen Bereichen mit dem Ausbau begonnen, aber nirgendwo wurde er beendet. „Überall sind offene Baugruben, an denen gar nicht mehr gearbeitet wird. Viele Bürger fragen bei uns an, aber wir wissen ja gar nichts. Das ist einfach ein Riesensaustall“, kritisierte Geisberger.

Ursprünglich sollte der Internetausbau Ende April abgeschlossen sein. Die zuständige Baufirma, die im Auftrag der Deutschen Telekom handelt, hat die Frist aber bereits auf 30. September verlängert. Verstärkt wurden alle Probleme noch dadurch, dass die Kommune in den vergangenen Wochen bei der Baufirma keinen richtigen Ansprechpartner mehr hatte. Dieser Tage soll die neue Kontaktperson aus dem Urlaub zurück sein. Auf einen Anruf der Gemeinde Buch darf sie sich gefasst machen.

Monaco 1: Ärger mit der Baufirma

Schon öfter stark kritisiert hat Geisberger die Verlegung der Erdgasleitung Monaco 1. Ihm zufolge ist es nach wie vor aktuell, dass die Baufahrzeuge der Bayernets GmbH einige gemeindliche Straßen nutzen, obwohl sie das gar nicht dürfen. Geisberger zeigte sich im Gemeinderat über das Verhalten von Bayernets und der beauftragten Baufirmen stark verärgert. Das Unternehmen sei nämlich bisher uneinsichtig und wolle sich an den notwendigen Straßenreparaturen finanziell nicht beteiligen, da es diese angeblich nicht verursacht habe. „Dieses Verhalten ist einfach unmöglich“, schimpfte Geisberger.

In Sachen Verkehrsstraßennutzung gebe es einen Planfeststellungsbeschluss, an den sich aber nicht gehalten werde. Dass „die Firmen über unsere Gemeinde herfallen wie Heuschrecken“ und sich nun so ablehnend verhalten, missfällt dem Rathauschef sehr. Demnächst ist ein Termin für eine Aussprache angedacht. Notfalls möchte sich Geisberger bei dem Streitthema von der Kommunalaufsicht Unterstützung holen.

