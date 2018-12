Er bewahrt die Erinnerung an tausende Tote

Martin Loidl (71) aus Mitterbuch sammelt Sterbebilder. Mehr als 4200 hat er schon digitalisiert.

Mitterbuch– Ein außergewöhnliches Hobby hat Martin Loidl. Der 71-Jährige sammelt Sterbebilder. Mehr als 4200 Stück hat er schon beisammen.

Sie sind ein ehrendes Andenken und eine Erinnerung an geliebte, verstorbene Menschen: Sterbebilder sind für Trauergäste bei Beerdigungen unverzichtbar. Viele bewahren die Totenzettel von den eigenen Wegbegleitern ein Leben lang auf. Ein solcher Sammler ist Martin Loidl aus Mitterbuch. Er möchte, dass die Verstorbenen nicht in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grund sammelt er aus seiner Heimatgemeinde und umliegenden Gemeinden Sterbebilder.

Auch Loidls Eltern und Großeltern gehörten zu den Menschen, die Totenzettel nicht wegwerfen wollten. Loidl entdeckte deren Sammlung vor ein paar Jahren im Speicher. Die historischen Totenzettel wurden eingelegt in alte Gebetsbücher aufbewahrt.

Sorgfältig sortierte der Rentner die Fundstücke und begann mit einer strukturierten Sammlung in einer Holzkiste, aufgeteilt in Fünf-Jahres-Intervalle. Fahrt aufgenommen hat Loidls Projekt, seit es den Buachna Heimatverein gibt. Der frühere Landwirt erzählte dort von seiner Hobby-Sammlung und stieß auf offene Ohren. „Inzwischen haben mir viele Leute ihre Trauerbilder ausgeliehen, damit ich sie bei mir ablege“, berichtet der 71-Jährige und deutet auf zwei volle Ordner, die noch auf Bearbeitung warten.

Loidl scannt jeweils Vorder- und Rückseite der Sterbebilder ein und speichert sie ortsbezogen ab. Wie viele Gedenkzettel er selbst in Papierform hat, zählt Loidl gar nicht. Digitalisiert sind es inzwischen mehr als 4200.

Die meisten Erinnerungen an verstorbene Menschen sind aus dem Gemeindegebiet Buch (850), gefolgt von Hohenlinden (820), Forstern (550), Isen (290), Pastetten (240), Lengdorf (100) und Walpertskirchen (60). An die 1000 Stück sind aus der etwas entfernteren Umgebung, von Oberndorf bei Haag bis München. Das älteste Sterbebild, das Loidl besitzt, ist von einer Einheimischen. Am 26. Februar 1880 verstarb die Bucherin Theresia Hufschmid.

Viele Personen aus seiner Sammlung, die in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Leben schieden, kannte Loidl persönlich. Durch seine Engagements als Feuerwehrkommandant, aktiver Schütze oder Gemeinderat sei er viel herumgekommen, erzählt er. Besondere Geschichten und Erinnerungen zu den Verstorbenen hört er viele, wenn ihm Bürger Sterbebilder ausleihen.

Loidl hat auch die Sterbebilder von den Gefallenen aus den Weltkriegen aufbewahrt. Teilweise dokumentiert er in seiner Sammlung auch Todesursachen, beispielsweise bei den Kriegsgefallenen, Spitznamen oder Berufsbezeichnungen.

Beim Blick in die Holzkiste fällt auf, wie sehr sich die Sterbebilder über die Zeit optisch verändert haben. Im 19. Jahrhundert wurden diese noch mit sehr christlichen Darstellungen oder teilweise auch schon bunten Malereien gestaltet. Heutzutage sieht man auf der Rückseite überwiegend Landschaftsbilder.

Loidl war schon immer an der Ahnenforschung interessiert und kann die eigene Familien- und Hofgeschichte in Mitterbuch bis 1862 nachverfolgen. Irgendwie sei die Aufbewahrung von und Beschäftigung mit Totenzetteln nun zu seinem Hobby geworden. „Meistens bearbeite ich sie, wenn das Wetter schlecht ist“, erzählt er lachend.

Seine eingescannte Dateien stellt der Rentner regelmäßig dem Bayerischen Landesverein für Familienkunde zur Verfügung, wo er ebenfalls Mitglied ist. Diese archivieren im Netz die Geburts- und Todesdaten ehemaliger Bürger. Der 71-Jährige ist offen für die Sammlungen von weiteren Privatbürgern. „Die Leute finden das schon gut, was ich mache“, bemerkt Loidl regelmäßig.

Irgendwann möchte der Buachna Heimatverein mit seinem Archiv eine Ausstellung machen. Noch gibt es aber keine konkreten Planungen.

Unter seinen aktuell 4200 digitalen Totenzetteln sind etwa 220 Stück, die der Rentner nicht zuordnen kann. In der heutigen Zeit wird zu Loidls Bedauern auf den Sterbebildern nämlich nicht mehr der Wohnort genannt. „Nach Jahren kann man diese Verstorbenen nicht mehr zuordnen und sie verschwinden in der Anonymität.“ Wenn er es weiß, schreibt der 71-Jährige den Ort handschriftlich dazu, aber häufig bleibt die Herkunft ungewiss.

In seiner Heimatgemeinde hat man auf Loidls Kritik schon reagiert. Seinen eigenen Aussagen nach hat der Pfarrgemeinderat beschlossen, dass auf den Totenzetteln „mindestens der Ort angegeben sein muss“. Eine Nachahmung in anderen Kommunen zum ehrenhaften Totengedenken wäre für den Rentner wünschenswert.

Markus Ostermaier