„Ich kann unser Leitungswasser nicht guten Gewissens trinken“

Die Trinkwasserversorgung in Buch ist nach wie von ein heißes Thema im Ort. Nicht jeder befürwortet, dass die Gemeinde an ihrer Eigenversorgung festhält. Das zeigte die Diskussion im Rahmen der kommunalen Zukunftsvision.

Buch am Buchrain – Bürgermeister Ferdinand Geisberger (CSU) erinnerte an den Beschluss des Gemeinderats aus dem Jahr 2006, an der kommunalen Versorgung festzuhalten. Seitdem werden Standorte für den neuen Brunnen untersucht. Geisberger sprach von der Vorgabe des Wasserwirtschaftsamts, dass der neue Brunnen bis 2022 umgesetzt sein soll. Demnächst möchte er mit den neuen Eigentümern des Tannenhofs – dem favorisierten Standort – sprechen. „Das hat uns in der Planung etwas durcheinander gewirbelt“, sagte Geisberger zum Besitzerwechsel.

Der Nitratgehalt im Trinkwasser beschäftigt die Bürger nach wie vor. „Bei den neuen Bohrungen ist das Nitrat gar nicht so viel besser als jetzt, oder?“, fragte Anton Pichler. „Doch, doch, doch“, entgegnete Geisberger und nannte Werte zwischen sechs und 17 Milligramm. Zum Vergleich: Im Frühjahr 2017 lag der Nitratwert des aktuellen Brunnens bei 32 Milligramm.

Vertreter der Liste SPD/Parteifreie hatten sich bereits 2017 kritisch zu Wassereigenversorgung und Nitrat positioniert. „Ich kann unser Leitungswasser nicht mit gutem Gewissen trinken, und da bin ich nicht die Einzige“, sagte Elke Kast. „Ich trinke es sehr gerne“, entgegnete Geisberger.

Peter Kellner berichtete von Warnungen der Behörden zu hohen Nitratwerten. „Das kann gesundheitsschädlich sein“, sagte er und sprach von hohen Krebsraten in Buch. Das verärgerte Geisberger: „So eine Aussage finde ich nicht in Ordnung. Man kann die Krankheiten nicht einfach aufs Wasser zurückführen. Da müsste man schon alle familiären Umstände beachten.“

Mehrfach wurden die guten Trinkwasserwerte der Nachbargemeinde Forstern angesprochen. Sie fördert ihr Wasser aus Brunnen im Ebersberger Forst und wird dem Verband Wasserversorgung Anzing-Forstinning beitreten. „Ihr stellt euch das zu einfach vor“, sagte Geisberger zum häufig thematisierten Zusammenschluss mit einem Verband. Er räumte aber ein, dass es im Gemeinderat noch eine Beratung mit einer Kostenaufstellung über beide Wasserbezugswege geben werde. Karl Eisner warnte vor höheren Folgekosten, die nach der Integration in einen Verband anfallen könnten. Außerdem sei nicht sicher, ob Forsterns Werte so gut bleiben werden: „Nitratschwankungen gibt es überall, das ist normal.“ In diesem Punkt gab ihm Martin Kern (SPD) Recht. Er regte an, bei der Gemeinde Forstern die Wasserwerte der vergangenen zehn bis 15 Jahre anzufragen, damit man diese im Anschluss mit den Bucher Zahlen vergleichen könne.

