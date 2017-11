Das erste barrierefreie Büro im Pfarrverband

Modern und ansprechend ist das neue, umgebaute Pfarrbüro von Buch am Buchrain geworden. In die frei gewordenen Räume im Pfarrheim könnten im Januar zwei neue Angestellte des Pfarrverbands einziehen.

Buch am Buchrain– Nur gut zwei Monate hat der Umbau des Pfarrheims in Buch am Buchrain gedauert. Die Umgestaltung des Erdgeschosses bemerkt man direkt im Eingangsbereich, der von Pfarrsekretärin Margit Kunstwadl aufgehübscht und einladend gestaltet wurde. Ein Birkenast agiert als Wegweiser zu den Räumen, außerdem gibt es moderne Sitzgelegenheiten. Nur weniger Meter weiter links ist dann das neue Pfarrbüro, das immer donnerstags von acht bis zwölf Uhr für Besucher geöffnet hat. Bekanntlich befand sich das Pfarrbüro bis zuletzt im ersten Stockwerk.

Wie Kirchenpfleger Wolfgang Hipper erklärt, war die Verlegung dieser Räumlichkeit ins Erdgeschoss schon seit längerem ein Thema. Kunstwadl bestätigt, dass überwiegend ältere Bürger zu ihren Gästen gehören. Einige Rentner hatten in der Vergangenheit mit der steilen Treppe in den ersten Stock immer wieder Probleme. Hippers Aussagen nach hatte man früher Bedenken, dass sich der Umbau schwierig gestalten könnte. Schließlich fand die Bucher Kirchenverwaltung gemeinsam mit der Pfarrsekretärin aber doch in Eigenregie eine relativ leicht realisierbare Lösung.

In den früheren Aufenthaltsraum der Ministranten im Erdgeschoss, der zuletzt kaum mehr genutzt wurde, wurden Trockenwände eingezogen, sodass ein neuer Gang und ein neuer Raum fürs Pfarrbüro entstanden. Es wurde zudem ein dunkler Teppich verlegt, die Wände gestrichen und neue Elektrik eingebaut. Das Pfarrbüro erhielt neue Möbel und eine Küchennische. Hippers ursprünglich gewünschtes Ende der Arbeiten Anfang Oktober konnte wegen Bauverzögerungen durch die Sommerpause nicht eingehalten werden. Der Umzug des Pfarrbüros erfolgte erst zum Ende des Monats. „Insgesamt ging aber alles gut Hand in Hand“, berichtet der Kirchenpfleger.

Die Kosten des Umbaus belaufen sich auf etwa 12 000 Euro. Kunstwadl und Hipper sind stolz, dass der Umzug so kostengünstig erfolgen konnte. Um Geld zu sparen, wurde ausschließlich gebrauchtes, gut erhaltenes Mobiliar angeschafft. Beide sind mit dem Endergebnis zufrieden. „Wir sind jetzt das erste barrierefreie Pfarrbüro in unserem Pfarrverband“, freut sich Kunstwadl.

Durch den Umzug des Büros und den Weggang von Gemeindereferentin Gudrun Weichselbaumer nach Walpertskirchen (wir berichteten)sind nun im ersten Stock des Pfarrheims zwei Räume frei. Diese werden vermutlich ab Januar mit zwei neuen Mitarbeitern besetzt.

Schon im August hatte Hipper unsere Zeitung über die Pläne von Pfarrer Christoph Stürzer in formiert, für seinen Pfarrverband Maria Tading zwei Teilzeitkräfte zu beantragen, die ihn „bei der sehr hohen Verwaltungsarbeit unterstützen“. Dies könne laut Hipper nun wie gewünscht umgesetzt werden. Der Kirchenpfleger berichtet, dass die Ausschreibung für die beiden neuen Positionen bereits abgeschlossen sei und die zwei Teilzeitkräfte beim Ordinariat angestellt werden.

Eine Person soll die Pfarrverbände Maria Tading und Isen bei organisatorischen Dingen wie Bauprojekten, Antragstellungen oder Finanzthemen unterstützen. Der zweite Mitarbeiter soll bei der Koordination der kirchlichen Pfarrkindergärten mitarbeiten. Hier bestehe wieder die gemeindeübergreifende Überlegung, Isen und Walpertskirchen ebenfalls zu unterstützen.

Hipper und Kunstwadl sind froh über diese Pläne und unterstützen sie, ebenso wie die drei anderen Pfarreien des Verbands. Sie erhoffen sich nicht nur für den Pfarrer eine Arbeitsentlastung, sondern auch für die Mitglieder der Kirchenverwaltungen.

Da es in Forstern derzeit keine freien Kirchenräumlichkeiten gibt, können sich die Bucher Ortsvertreter gut vorstellen, dass die beiden neuen Pfarrverbandsmitarbeiter in den bereits eingerichteten Räumen in Buch arbeiten werden. „Buch hat eigentlich eine gute Lage und wäre ein zentraler Ausgangspunkt für die neuen Mitarbeiter zu den verschiedenen Orten“, findet Hipper. Kunstwadl ergänzt: „Es ist sicher nur eine Übergangslösung. Wenn in Forstern das neue Pfarrzentrum fertig ist, werden sie bestimmt dort Büroräume erhalten.“

Markus Ostermaier