Pfarrei Buch am Buchrain: Neustart auch ohne Pfarrgemeinderat

Von: Markus Ostermaier

Auch wenn es in Buch noch keinen neuen Pfarrgemeinderat gibt, so gibt es doch einige Gläubige, die sich weiterhin engagieren wollen.

Buch am Buchrain – Der Neustart nach der ausgefallenen Pfarrgemeinderatswahl wird in der Pfarrei Buch am Buchrain vorbereitet. Einige gläubige Bürger möchten sich in Zukunft in ihrer Gemeinde einbringen und organisieren beispielsweise die diesjährige Fronleichnamsprozession, wie ein erster Informationsaustausch zeigte. Inzwischen steht auch fest, dass die Pfarrgemeinderatsmitglieder, die 2022 nicht erneut kandidieren wollten, im Juli nun offiziell verabschiedet werden.

Wie berichtet, stellten sich Anfang des Jahres alle acht amtierenden Mitglieder nicht erneut zur Wahl, und es konnten auch sonst keine Kandidaten gefunden werden. Erster Schritt zur Aufarbeitung war nun ein Ideen- und Informationsaustausch im Bucher Pfarrheim.

„Das war schon sehr spannend für uns alle, weil wir ja gar nicht wussten, wer kommen wird“, berichtet Franziska Marschall (64). Die Pastoralreferentin vertrat mit Pfarrer Christoph Stürzer und Gemeindereferentin Manuela Steck bei diesem Termin den Pfarrverband Maria-Tading. Die Drei freuten sich über zwölf Gäste – „eine apostolische Zahl“, meinte Marschall – aus allen Generationen: aus der Jugend, aus der Kirchenverwaltung, und auch Senioren waren gekommen. „Es waren ganz verschiedene Menschen, manche mehr oder weniger engagiert, aber alle interessiert“, berichtet Marschall.

Bei der Veranstaltung wurden Anliegen und Wünsche gesammelt. Eine Erkenntnis: Gesellschaftliche Termine wie vor Corona fehlen den Einheimischen. „Gemeinschaftliche Feste sind sehr wichtig für den Zusammenhalt und das Miteinander“, fasst Marschall zusammen. Zu überlegen sei künftig, ob es seitens der Pfarrei nur einen „kirchlichen Minimalstandard“ gebe, oder ob sich Freiwillige fänden, die Feste und Veranstaltungen etwas umfangreicher organisieren.

In die Rubrik der Termine, die normalerweise von einem Pfarrgemeinderat (PGR) organisiert werden, fallen die Fronleichnamsprozession oder das Pfarrfest. Für Letzteres ist aktuell noch nichts in Aussicht, stattdessen aber für den nahenden Feiertag. Die Pastoralreferentin gibt bekannt, dass am Sonntag, 19. Juni, nach der Eucharistiefeier um 9 Uhr eine Fronleichnamsprozession stattfinden kann. „Es hat sich jemand gefunden, der die Prozession organisiert und wieder die Familien verständigt, die die verschiedenen Altäre aufbauen.“ Für die Zukunft gibt es bereits die Anregung, wie in Pastetten eine neue Route zu entwickeln und dadurch auch die neueren Bucher Siedlungen zu besuchen.

Marschall freut sich außerdem, dass sich bei dem Informationsabend zwei Frauen gefunden haben, die gemeinsam mit dem katholischen Frauenbund die Seniorenarbeit weiterführen wollen. Es gab heuer bereits ein erstes Seniorentreffen, das sehr gut besucht gewesen sei.

Ebenso bei der Austauschveranstaltung anwesend war eine „sehr engagierte Frau, die Kleinkindergottesdienste organisiert“, berichtet Marschall. Hier entstanden die Ideen, sich bei der Gottesdienst-Vorbereitung künftig noch besser zu vernetzen sowie für bestimmte Themen kleine Helferkreise zu gründen, die miteinander digital verbunden sind.

Die Pastoralreferentin ist mit der aktuellen Entwicklung zufrieden. „Der Termin war schon sehr ermutigend“, resümiert sie. Gefreut habe sie die Botschaft der Anwesenden: „Wir halten zamm in Buch.“ Freilich stehe aber noch viel Arbeit bevor.

Die ersten gesammelten Themen sollen bei einem zweiten Austauschtermin am Dienstag, 14. Juni, näher besprochen werden. Marschall würde dann beispielsweise gerne thematisieren, wie so ein Helferkreis aussehen kann. Beginn ist erneut um 20 Uhr im Bucher Pfarrheim.

Vom bisherigen PGR war bei dem ersten Termin übrigens nur eine Person anwesend. Inzwischen hat sich der Pfarrverband entschieden, dass die acht ausgeschiedenen Mitglieder ganz offiziell verabschiedet werden sollen, informiert Marschall – auch wenn es noch keine richtigen Nachfolger im Amt gibt. Die Verabschiedung findet am Sonntag, 10. Juli, im Rahmen des Bucher Gottesdienstes um 9 Uhr statt.