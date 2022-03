Keine Kandidaten für den Pfarrgemeinderat

Fälschlicherweise haben die Bucher Bürger eine Einladung zur Wahl des PGRs bekommen, obwohl es gar keine Kandidaten gibt. Beim Log-In bei der heuer ebenso möglichen Online-Abstimmung wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Wahl 2022 ausfällt. © Screenshot: Ostermaier

Für den Pfarrgemeinderat in Buch am Buchrain haben sich keine Kandidaten gefunden. Die Wahl findet nicht statt. Die aktuellen Mitglieder müssen vorerst im Amt bleiben.

Buch am Buchrain – Eine bislang unvergleichbare Herausforderung muss die Pfarrei Buch am Buchrain bewältigen. Da kein einziger Kandidat für die Neuwahl gewonnen werden konnte, steht der Pfarrgemeinderat (PGR) vor dem Aus. Die Wahl am 20. März kann – entgegen der versandten Wahlscheine – nicht stattfinden. Nun gibt es weitere Verwirrung, weil die Amtsinhaber eigentlich im Amt bleiben sollen, bis ein neuer PGR steht.

Die Neuwahl der Pfarrgemeinderäte in einer Woche wirft auch beim Pfarrverband Maria-Tading ihre Schatten voraus. Im aktuellen Pfarrbrief „miteinander“ werden die Kandidaten vorgestellt. In Pastetten, Forstern und Hohenlinden wollen sich neben vielen Erwachsenen im mittleren Alter sogar einige junge Menschen oder gar Minderjährige engagieren. Bei der vierten Pfarrverbandsgemeinde, Buch, herrscht jedoch gähnende Leere.

Stattdessen schildern Pastoralreferentin Franziska Marschall und der bisherige PGR-Vorsitzende Alfred Hobelsberger, dass die Wahl 2022 nicht stattfinden könne.

Schon vor vier Jahren sei es in Buch nicht einfach gewesen, Kandidaten für das Ehrenamt Pfarrgemeinderat zu gewinnen, blickt Marschall zurück. Heuer wurde es noch deutlich schwieriger. Gemäß der Pastoralreferentin wurden 33 Personen persönlich auf eine Kandidatur angesprochen – ohne Erfolg. „Unterschiedlichste Gründe spielen eine Rolle, dass dieses Jahr niemand mehr gefunden werden konnte“, schreibt Marschall im Pfarrbrief. Die Folge daraus sei, „dass es dieses Jahr keine Wahl geben wird“.

Hobelsberger gehörte dem PGR zwölf Jahre lang an, alle drei Amtsperioden als Vorsitzender. Zuletzt bestand sein Team aus acht Personen, die Mindestanzahl beträgt vier Mitglieder. Neben dem 61-jährigen vierfachen Familienvater wollen auch die anderen sieben Bucher PGR-Mitglieder nicht erneut antreten.

Hobelsberger weist im Gespräch mit unserer Zeitung darauf hin, dass sich dies bereits im Herbst abgezeichnet habe und nicht mit der jüngsten Krise der Kirche zusammenhänge: „Von uns hat niemand mit der Kirche gebrochen, sondern es gibt diverse private Gründe, warum wir uns alle zurückziehen.“ Auch der Vorsitzende selbst habe „genügend private Baustellen“, die künftig seine Kraft und Aufmerksamkeit erfordern.

Der langjährige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Alfred Hobelsberger, hört auf – der Rest des Gremiums auch. Rückzug aus privaten Gründen Hoffnung auf einen Neuanfang © Markus Ostermaier

Hobelsberger bestätigt, dass viele Personen angesprochen wurden, „aber es hat sich nicht einer bereit erklärt oder zumindest Bedenkzeit erbeten“. Zwar hätten Bürger immer wieder Unterstützung angeboten, wenn sie etwa bei Veranstaltungen gebraucht werden, „aber keiner will sich vier Jahre lang in ein Gremium setzen“. Die Gründe für die Absagen waren vielfältig: zu hohes Alter, zu pflegende Angehörige oder keine Zeit wegen des Jobs oder anderer Ehrenämter. Manche hätten auch die Kirchen-Krise um das Missbrauchsgutachten als Ursache genannt, erläutert Hobelsberger. Sicherlich zusätzlich erschwert werde die Situation durch die lange kontakteinschränkende Corona-Zeit, vermutet der 61-Jährige. Er selbst hat Verständnis für das Gegenargument „Zeit“ und verweist auf den deutlich gestiegenen Zeitaufwand als Pfarrgemeinderat.

Ursprünglich hatte sich Hobelsberger schon darauf eingestellt, dass Buch bald erstmals ohne PGR da steht. Der Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Freising weist jedoch darauf hin, dass die Bucher Vertreter so lange im Amt bleiben, bis ein neuer Rat gewählt ist. „Das kennen wir alle aus der Politik. Damit ist gewährleistet, dass kein Vakuum entsteht“, erläutert Petra Sigrist, Geschäftsführerin der Region Nord, auf Nachfrage. „Die Amtszeit des Pfarrgemeinderats ist also nicht an ein gewisses Datum gebunden, sondern an den Zeitpunkt der Konstituierung des neuen Gremiums.“

Hobelsberger gibt zu, von dieser Regelung überrascht zu sein. Ihm sei bekannt, dass der PGR nach einer Neuwahl kommissarisch bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums überbrücke, aber nicht in einer Situation wie der jetzigen. Der Vorsitzende bekennt, mit dem PGR-Ehrenamt schon ziemlich abgeschlossen zu haben. Außerdem hätten ihn weder der Pfarrverband noch der Diözesenrat auf die Amtszeitverlängerung aufmerksam gemacht.

Im Pfarrbrief „miteinander“ schreibt Marschall in diesem Zusammenhang, dass der (scheidende) Vorsitzende in der letzten Sitzung des PGR Karl Valentin zitiert habe: „Wer am Ende ist, kann von vorn anfangen, denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite.“ Die Pastoralreferentin hofft, „dass sich dieses Wort bewahrheitet und sich – nach dem ersten Schrecken – Menschen finden, die für ihre Ortschaft das pfarrliche Leben trotz PGR-Vakanz gestalten möchten. Vielleicht lassen sich dabei neue und andere Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mitarbeit entdecken.“

Hobelsberger ergänzt zu dieser Idee, dass wohl als nächstes engagierte Bürger aus dem kirchlichen Umfeld gesucht werden, die gelegentlich als Ansprechpartner agieren und zu denen Kontakt gehalten wird. Die Hoffnung ist, dadurch das Interesse an Kirche und PGR wieder zu wecken. Auch der 61-Jährige ist optimistisch, dass sich irgendwann in Buch wieder etwas ergeben wird. Er selbst will dem aktiven Kreis künftig nicht mehr angehören, sagt Hobelsberger. Eine gewisse Überbrückungszeit sei für ihn in Ordnung, aber „keiner macht noch mal vier Jahre lang weiter“.

