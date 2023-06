Was lange währt, wächst endlich schnell

Von: Henry Dinger

Teilen

Mit dem traditionellen Richtspruch von Martin Dondl wurde der Meilenstein am Feuerwehrhaus gefeiert. © Henry Dinger

Nach ausgiebiger Planungsphase zieht die Gemeinde Buch das neue Gerätehaus für ihre Freiwillige Feuerwehr rasch hoch. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Buch am Buchrain – Ein Meilenstein für die Gemeinde Buch und ihre Feuerwehr: Mit dem traditionellen Richtspruch von Zimmerermeister Martin Dondl und einer kurzen Ansprache des Zweiten Bürgermeister Josef Auer wurde das Richtfest des neuen Gerätehauses am Bucher Ortseingang offiziell eröffnet. Im Anschluss feierten am Donnerstag die geladenen Gäste in dem Teil des Rohbaus miteinander, in dem einmal das Stüberl der Feuerwehr entstehen wird.

Der eigentliche Festakt war im Gegensatz zur langen Planungsphase des Hauses vergleichsweise kurz, mit Reden hielten sich Architekten, Planer und Handwerker diesmal nicht auf. „Das kommt dann zur Einweihung des Hauses“, scherzte Kommandant Thomas Steidler.

Josef Auer erinnerte an die lange Vorbereitungsphase, die letztendlich zum Erfolg geführt habe. „Nun endlich sind wir so weit, wie wir sind. Und darüber sind wir froh“. In den vergangenen Wochen und Monaten seien die Arbeiten rasch voranschritten. Im April 2022 wurde die endgültige Baugenehmigung erteilt, am 21. Oktober 2022 der Grundstein gelegt. Nach den Erdarbeiten ging es dann mit dem Rohbau recht schnell voran, die Zimmerleute und Dachdecker kamen anschließend zum Zug.

Unter den Gästen waren (v. l.): Josef Auer (Vize-Bürgermeister), Zimmerermeister Martin Dondl, Ingo Stephan, Amie Neumann, Manfred Stockl (Vize-Kommandant Feuerwehr), Christoph Dondl, Philipp Perner, Dominik Gendig, Felix Holzner (Bauamtsleiter), Maxi Schöberl, Thomas Binkert, Christian Appel (beide Architekten), Thomas Steidler (FW-Kommandant) und Gottfried Prostmeier (VG-Geschäftsleiter). © Henry Dinger

Das rasche Voranschreiten des Baus sei auch dem Zusammenspiel der Handwerksbetriebe zu verdanken. „Es ist eine gute Kombination von Firmen aus der Umgebung und einem Betrieb, den wir vom kommunalen Wohnungsbau schon kennen“, sagte Auer. Aus Bauherrensicht würdige er die gute Arbeit und das Engagement der Beteiligten, vor allem auch der an der Planung beteiligten Büros.

Einen speziellen Dank richtete der Vizebürgermeister an die früheren Grundstückseigner. Durch die Bereitschaft, Flächen an die Gemeinde zu verkaufen, hätten sie erst den Bau der Siedlung am St.-Florian-Ring ermöglicht, in der nun auch das Gerätehaus entsteht.

Nicht unerwähnt ließ Auer die Förderstellen, die in etwa ein Zehntel der geschätzten vier Millionen Baukosten zubuttern werden. „Wir bekommen einen Zuschuss von der Regierung von Oberbayern für den Bau von Feuerwehrhäusern und einen Zuschuss vom Bund im Rahmen eine Energieeffizienzprogrammes über die KfW“, so Auer. „Die Förderung könnte aus Bauherrensicht natürlich höher sein, aber auch für die Beträge, die wir dort kriegen, sind wir froh und dankbar“, meinte der stellvertretende Rathauschef.

Ein besonderes Lob bekamen die Feuerwehrler, die sich bei den Planungen eingebracht haben und das Projekt auch weiter begleiten wollen. „Ich denke da vor allem an die Baustellenbesprechungen, bei denen ihr immer Flagge zeigt, damit eure Interessen einfließen und umgesetzt werden.“