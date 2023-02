Schmiedberg in Buch: Doch zwei Wohneinheiten pro Haus

Von: Markus Ostermaier

Zwei Wohneinheiten pro Einzel- und Doppelhaus sind im Baugebiet am Schmiedberg in Buch weiterhin erlaubt. © Symbolbild: MiS/IMAGO

Irritationen gab es beim neuen Entwurf für den Bucher Bebauungsplan Schmiedberg. Nach einem Bürger-Protest wurde die Reduzierung der Wohneinheiten wieder zurückgenommen.

Buch am Buchrain – Mehrere Informationsebenen hat in Buch die zweite Änderung des Bebauungsplans Schmiedberg durchlaufen. Das erneute Beteiligungsverfahren brachte jedoch eine wichtige Neuerung, die eine weitere, verkürzte Auslegung nötig macht. Der aktuelle Entwurf sah nämlich vor, die Zahl der Wohneinheiten bei einem Doppelhaus-Neubau von zwei auf eine zu verringern. Dagegen protestierte ein Bürger – mit Erfolg.

Im März 2021 hatte die Gemeinde den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München mit der Überarbeitung des Bebauungsplans beauftragt, erinnerte Vize-Bürgermeister und Sitzungsleiter Josef Auer (WG). Die erste Auslegung erfolgte im Juli, die zweite Runde im Herbst. Die Stellungnahmen präsentierte Andre Krimbacher vom Planungsverband nun im Gemeinderat. Seinem Bericht nach waren von Behörden keine Änderungswünsche mehr eingegangen, aber erneut von einigen Einheimischen.

Für die größte Diskussion sorgte der Brief eines Buchers, der beantragte, die Zahl der Wohneinheiten ganz zu streichen, damit er in (s)einem Doppelhaus auch eine dritte Wohneinheit unterbringen könne. Im Rahmen der Debatte zeigte sich, dass bislang in Einzel- wie Doppelhäusern zwei Wohneinheiten erlaubt sind. Der aktuelle Entwurf sieht jedoch vor, dass ein neues Doppelhaus am Schmiedberg künftig nur noch aus einer Wohneinheit bestehen dürfe. Bereits existierende Gebäude hätten aber Bestandsschutz, betonte Krimbacher.

Vize-Bürgermeister Auer erläuterte, dass im Rahmen der ersten Auslegung kein Einwand dagegen eingegangen sei. Eine Änderung im jetzigen Stadium hätte zur Folge, „dass wir noch mal neu auslegen müssen“. Dennoch regte sich im Gremium schnell Widerstand. „Wir wollten doch mit der Änderung Wohnraum schaffen und mehr Flexibilität, nicht weniger“, erklärte Matthias Steutzger (parteifrei). Auch Robert Ulzhöfer (SPD) machte sich für eine Änderung stark: „Ich verstehe die Welt nicht mehr bei unseren Behörden. Wir haben Wohnungsmangel in Deutschland.“ Außerdem sei die zweite Wohnung in einem Haus für einen Eigentümer eventuell eine wichtige Mieteinnahme. Der Empfehlung von Axel Krämer (CSU/parteifrei), es bei zwei Wohneinheiten zu belassen, aber nicht noch eine dritte zu erlauben, schloss sich letztlich das Gremium an. „Wir müssen den Weg gehen und in den sauren Apfel beißen“, fand Martin Dondl (WG) und prophezeite ansonsten die ersten Anträge auf Befreiungen.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die bisherige Wohneinheiten-Regelung beizubehalten. Die Entscheidung für den Billigungs- und Auslegungsbeschluss fiel ebenfalls einvernehmlich.

Unter den Einwänden der anderen Bürger waren Stellungnahmen, die sich auf nicht mehr aktuelle Sachverhalte aus der ersten Auslegung bezogen, wie beispielsweise die Pflanzung der umstrittenen Bäume im Straßenbereich (wir berichteten).

Einem Bürger antwortete der Planungsverband, dass keine Verschattung seiner Photovoltaikanlage durch die benachbarte Neubebauung zu befürchten sei. Ein weiterer Bucher erhielt die Rückmeldung, dass für den Bebauungsplan kein Umweltbericht erstellt wurde, weil darauf verzichtet werden kann. Außerdem bleibt es dabei, dass in der Siedlung die Bucher Stellplatzsatzung gilt. Laut Krimbacher sind aber auch offene, wasserdurchlässige Parkplatz-Gestaltungen möglich.

Wie sich in den Briefen zeigte, sind nicht alle Anwohner mit der Kommunikation zufrieden. Ein Einwohner kritisierte, dass von der Gemeinde nur der „minimal gesetzlich vorgeschriebene Rahmen der Informationspflicht“ angewendet werde. Die Einbindung in die Bebauungsplanänderung habe er sich anders vorgestellt.