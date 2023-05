Spendabler Schmied, meisterhafter Maurer: Schmiedberg und Mannseicher-Straße erinnern an wichtige Bucher

Von: Markus Ostermaier

Eine Gedenksäule erinnert an den Schmied Martin Rosenberger, der Bauland der heutigen Schmiedberg-Siedlung sehr vergünstigt zur Verfügung stellte. Zum Ehrenbürger der Gemeinde Buch wurde er 1972 ernannt. © Markus Ostermaier

Dem Schmid Martin Rosenberger und dem Maurermeister Matthäus Mannseicher sind Straßen in Buch am Buchrain gewidmet. Sie haben viel für ihre Heimatgemeinde geleistet.

Buch am Buchrain – Eschenweg, Rosenstraße, Lärchenweg: Etliche Straßen in der Gemeinde Buch am Buchrain sind nach Bäumen und Pflanzen benannt. Bekannte historische Persönlichkeiten sind dort nur wenige verewigt. Neben der Martin-Greckl-Straße (wir berichteten) erinnern nur der Schmiedberg sowie die Mannseicher-Straße an frühere Persönlichkeiten, die wir heute im Rahmen unserer Straßennamen-Serie vorstellen.

Einer von ihnen ist der 1896 geborene Martin Rosenberger. Er lebte direkt an der Hauptstraße und arbeitete dort als Schmied, was ihm auch den Spitznamen Schmied-Martl bescherte. Der heute 82-jährige Heimatforscher Walter Hipper kannte Rosenberger noch persönlich, bezeichnet ihn als „lustigen Mann“. Auch abseits seines Berufs war der Schmied recht gefragt, denn er war Grundbesitzer. Rosenberger gehörte ein großer Teil der Flächen der heutigen Schmiedberg-Siedlung.

Junge Bucher suchten damals dringend Bauland, um sich dauerhaft in der Kommune ansiedeln zu können. Wie sich Bürgermeister Ferdinand Geisberger erinnert, gab es damals noch einen anderen Interessenten für den Grund vom Schmied-Martl. Ihm war jedoch wichtig, dass Einheimische im Ort bauen und bleiben können. Deswegen verkaufte Rosenberger an die Gemeinde mit ihrem damaligen Bürgermeister Michael Rappold.

Der Baulandpreis sei mit nur wenigen Mark pro Quadratmeter sehr gering gewesen und deutlich unter dem ursprünglichen Wert, erläutert Geisberger: „Das war für Buch schon ein Riesending und eine große Weiterentwicklung.“

Für Schmied Martin Rosenberger: Gemeinde errichtet Gedenksäule

Anfang der 1970er Jahre wurden dann die ersten neuen Häuser gebaut und Rosenbergers Einsatz sowie seine Tätigkeit namentlich verewigt. „Mit der Bezeichnung Schmiedberg-Siedlung wurden sein Stand und einer der ältesten Berufe im Ort geehrt“, schreibt Geisberger in der Gemeindechronik. 1972 wurde der Schmied-Martl außerdem zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt. Sechs Jahre später ist Rosenberger verstorben. Eine von der Kommune im Jahr 1981 gestiftete Gedenksäule an seinem Anwesen an der Hauptstraße 1, direkt neben dem Gehweg, erinnert bis heute an ihn.

Eine neuere Straße, aber mit noch älterer personeller Historie, ist die Mannseicher-Straße. Sie verläuft parallel zur Martin-Greckl-Straße nahe der nördlichen Ortszufahrt. Beide Straßen wurden 2003, kurz nach Bebauungsplan-Erarbeitung, erschlossen. Die Mannseicher-Straße, die auf der Rückseite der Villa Silence verläuft und bislang nur ein Gebäude erschließt, bezieht sich auf Maurermeister Matthäus Mannseicher (1876-1961), der in Oberndorf lebte. „Das war der Baumeister von unserem Gemeindehaus“, weiß Bürgermeister Geisberger. Bekanntlich wurde das Gebäude an der Hauptstraße ursprünglich als Schulhaus gebaut. Ab 1912 entstand ein moderner Bau mit drei Schulsälen, einem Gemeindezimmer, Lehrmittelzimmer und drei Lehrerdienstwohnungen. Die 1973 geschlossene Volksschule wird inzwischen als Gemeindehaus vielfältig genutzt und steht auch unter Denkmalschutz.

Maurermeister Matthäus Mannseicher: Wichtige Arbeiten an der Empore

Einen Namen gemacht hat sich Mannseicher aber auch im Rahmen von Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Pfarrkirche St. Martin im 20. Jahrhundert. Die Liste an Mängeln war damals groß, unter anderem drang Feuchtigkeit von der Decke. Die Arbeiten, um das Problem der durchnässten Wandflächen zu lösen, wurden an einheimische Maurer wie Mannseicher vergeben. Als „wahre Meisterleistung“ werden in der Gemeindechronik seine Arbeiten an der unteren Empore der Kirche gelobt. In nur fünf Tagen wurde 1911 die Hauptempore zuerst um 20 Zentimeter tiefer gestellt und dann um 1,60 Meter vorgerückt. Die Stukkaturen wurden bei diesen besonderen Bauarbeiten aber nicht beschädigt, und die Veränderungen waren gar nicht sichtbar. Durch Mannseichers Einsatz wurden in der Kirche damals die Platzverhältnisse entscheidend verbessert und ausgebaut.

Die Leistungen des geschätzten Maurers wollte die Gemeinde Anfang 2000 entsprechend honorieren und entschied sich deswegen für den Straßennamen Mannseicher-Straße.