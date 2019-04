Ein Emmentalergesicht vom Nasenbohren

Gelungene Neuauflage in Buch am Buchrain: Nach sechs Jahren Pause gab es wieder ein Starkbierfest.

Buch am Buchrain – Höhepunkt war auch 2019 die launige, vielseitige Fastenpredigt von Wolfgang Hipper. Fast alles war neu: Zuletzt war die süffige Veranstaltung 2013 von Feuerwehr und Theaterverein organisiert worden. Am Samstag übernahmen nun die Buchner Burschen die Ausrichtung und Bedienung der Gäste. Das Fest fand zudem nicht mehr im Kunstwadl-Stadl, sondern im Saal der Pizzeria Gallo Nero statt.

Mit zwei bis drei gezielten Schlägen und ohne jeglichen Spritzer zapfte Bürgermeister Ferdinand Geisberger das erste Fass Bier an. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Wiesn Buam, später ging es bis in die Nacht mit moderner Musik an der Bar weiter.

Eins hatte sich glücklicherweise nicht geändert: der Fastenprediger. Buchs Kirchenpfleger und Heimatvereins-Chef Wolfgang Hipper schlüpfte wie bereits 2013 und 2011 in die Rolle von Bruder Barnabas. Das Publikum war begeistert. Freilich stichelte Hipper in seiner Predigt in manche Wunden oder derbleckte bekannte Einwohner. Aber der Rentner tat dies sehr charmant und fand das richtige, ausgeglichene Maß.

Barnabas bedauerte den geringen Kirchenbesuch. „Schade, da wäre so viel Platz, und wir haben selten über acht Grad plus. Nicht mal Leute in den Wechseljahren kommen dort ins Schwitzen.“ Pfarrer Christoph Stürzer sei begeisterter Raucher – in Form von Zigaretten und Weihrauch. „An Ostern 2018 hatten wir schon den Weihrauch-Jahresverbrauch des Vorjahres erreicht.“ Wer geräuchert werden will ohne kirchlichen Beistand, dem empfahl Hipper einen Besuch im Stockschützen-Stüberl.

Der Fastenprediger monierte, dass viele Projekte in Buch nicht zum Abschluss kommen. Der kürzlich ausgeschiedene Gartenbauvereins-Chef Walter Hipper glaube wohl schon, das Feuerwehrhaus nur noch von unter der Erde zu sehen. Zum Thema neuer Brunnenstandort fragte Hipper in Richtung Gemeinderäte: „Tut sich da gar nichts, seid ihr nur noch am Nasenbohren? Dann hättet ihr wohl schon ein G’sicht wie ein Emmentaler.“ Für den Waldkindergarten müsse man wohl erst einen Wald pflanzen und für die Kinder zum Schutz vor Wildschweinen ein Gehege bauen.

Barnabas überlegte, wieso in Buch alles immer so lange dauert. „Ist’s deswegen, weil im Gemeinderat nun viel kern-iger diskutiert wird, oder weil nun ein Doktor im Gremium sitzt?“ Damit waren freilich die diskussionsfreudigen, aber beim Starkbierfest abwesenden Räte Martin Kern und Matthias Steutzger gemeint.

Nach Pastettens Logik brauche man wohl auch in Buchs Ortsteilen Oberndorf und Oberbuch eigene Feuerwehrhäuser. „In Reithofen und Pastetten fahren anscheinend alle mit dem Rad zum Einsatz. Deswegen brauchen sie so lange und benötigen zwei Häuser.“ Hipper empfahl die Anschaffung zweier verschiedener Uniformen, damit die Mitglieder nicht mit dem falschen Auto vom Einsatz zurückfahren.

„Wo früher ein Saustall war, wohnt nun eine Ärztin“ – Emilie Schneider-Rosenbeiger könne fast doppelt so viele Patienten aufnehmen, wenn sie pünktlicher wäre, scherzte Bruder Barnabas. Ebenso kam er auf ein Angebot der Bauhofmitarbeiter zu sprechen: Das Friedhofsgrab könne kostenlos eingewintert werden in ein Schneehügelgrab. „Die Herren kippen dabei – teils auch ungefragt – beim Schneeräumen einfach zwei Kubikmeter Schnee über die Hecke hinüber aufs Grab.“

Hipper ist aufgefallen, dass beim Festwochenende von Burschen und Bixn die Helfer in der Tequila-Ecke mehr getrunken hätten als die Gäste.

Burschen-Chef Michael Stanner hielt er vor, dass er nach dem Vorglühen die Männer in der Hauptversammlung mit „Willkommen zur Weihnachtsfeier“ begrüßte. Und SV-Chef Andreas Viechter sei bei jedem Fußball-Trainingslager dabei, kriege aber an der Bar Security-Einsätze oder fliegende Bettmatratzen gar nicht mit.

In Sachen Hausanschlüsse oder ungewollter Gehweg-Wölbung bekam auch die Telekom ihr Fett weg. Als das Mikro ausfiel, kurz darauf das Licht, und der komplette Saal im Dunkeln saß, jaulte das Publikum. Hipper improvisierte: „War da die Telekom am Werk?“

MARKUS OSTERMAIER