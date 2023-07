Schweißperlen und schwindlige Schüsse: So war die Bucher Dorf-Olympiade

Teilen

Den Krug so weit wie möglich schieben – dieser Herausforderung stellte sich auch das Kinderteam der Buchenlaubschützen. © Julia Adam

Bei der Dorf-Olympiade des SV Buch ging es heiß zu. Am Ende siegte der Gastgeber selbst.

Buch am Buchrain – Schwindliger Schuss, Maßkrug schieben oder Strohballenrollen: An Olympiadisziplinen würde man bei diesen Aufgaben wohl nicht denken. An Ehrgeiz mangelte es den Teilnehmenden der Dorf-Olympiade am Samstag dennoch nicht. Zwölf Mannschaften kämpften trotz brütender Hitze auf dem Sportgelände in Buch am Buchrain um den Wanderpokal.

In acht Disziplinen der etwas anderen Art mussten sich die Hobbysportler beweisen. Organisator SV Buch hatte für eine bunte Mischung bei den Aufgaben gesorgt, wie Kassier Michael Bründl erklärte: „Die hier am Sportgelände vertretenen Sportarten spiegeln sich natürlich auch in unseren Aufgaben wider. Wir haben zum Beispiel das Fußballkegeln, die Sandwurm-Station der Beachvolleyballer oder das Zielschießen der Stockschützen.“ Der SV Buch erhoffe sich, die Dorfbewohner durch die Olympiade „wieder herauszulocken“, wie Bründl erzählte: „Die Leute sollen merken, dass sich endlich wieder etwas rührt hier.“

Vorbereiten konnten sich die Teams nicht. Zwar hat es die Dorfolympiade bereits drei Mal gegeben – zuletzt 2018 im Rahmen der 40-Jahr-Feier des Vereins, – der SV legt jedoch Wert auf den Überraschungseffekt. „Wir überlegen uns da natürlich immer wieder was anderes und schauen, was gut passen könnte. Aber auch, was für jeden gut machbar ist“, erklärte Bründl. Denn in Buch kommt es vor allem darauf an, die Teilnahme für jeden möglich zu machen.

Schwindlige Schüsse gab das Team des Skiclubs an der Fußballstation ab: Nachdem sie eine gewisse Drehungsanzahl um einen im Boden steckenden Schirm absolviert hatten, musste mit dem Ball ins Tor getroffen werden. © Julia Adam

So stellten am Samstag viele Bucher Vereine ihre Mannschaft, aber auch Kinder oder die Dorfbewohner gingen an den Start. „Wir Vereine müssen zusammen helfen. Deshalb freuen wir uns, wenn so etwas auf die Beine gestellt wird. Das ist schließlich auch ein Haufen Arbeit“, sagte Ludwig Obermaier (42), der für das Team des Schützenvereins an den Start ging. Auch der Skiclub ließ sich eine Teilnahme nicht nehmen: „Es ist wichtig, dass wir ortsansässigen Vereine uns gegenseitig unterstützen“, erzählte Julia Glück (47). Teamkollegin Marion Palmieri (42) ergänzte: „Hier geht’s auch irgendwo um die Dorfgemeinschaft, das Dorfleben.“

Etwas Aufregung machte sich vor Beginn bei der jungen Generation breit. Joachim (10) und Hendrik Kirchner (14), Korbinian Obermaier (11) und Sophie Kastl (12) von den Buchenlaub-Schützen konnten in diesem Jahr zum ersten Mal an der Olympiade teilnehmen. Sie waren sich einig, dass sie ihr Bestes geben müssen.

Jede Menge Spaß und zahlreiche Schweißperlen später konnte der Sieger der Dorf-Olympiade gekürt werden. Es handelte sich um die Mannschaft des SV Buch, die sich beim Vorsitzenden sogleich aber auch eine Rüge abholen durfte: „Man gewinnt doch nicht sein eigenes Turnier“, empörte sich Ralph Nagleder augenzwinkernd, während er den Wanderpokal überreichte.

Für immer bleiben soll die Trophäe dem Bucher Sportverein allerdings nicht, denn voraussichtlich alle zwei Jahre möchte ab sofort zur besonderen Dorf-Olympiade einladen.

Julia Adam