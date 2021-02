Auto kracht auf A94 in Leitplanke: Unfallverursacher fährt dreist weiter - und lässt Verletzten zurück

Nachdem ein Kleintransporter auf der A94 einen Unfall verursacht hatte, flüchtete der Autofahrer. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Buch am Buchrain - Auf der A94 kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Nachdem ein anderer Wagen ins Schleudern geriet und in eine Leitplanke krachte, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unfall auf der A94: Wagen gerät ins Schleudern - und kracht in Leitplanke

Gegen 16 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Auto auf der A94 Richtung München unterwegs. Der Münchner fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Gemeinde Buch am Buchrain wechselte plötzlich ein Kleintransporter vom rechten auf den linken Fahrstreifen.

Dabei übersah der Autofahrer laut Polizei den von hinten kommenden Münchner. Um einen Unfall zu vermeiden, leitete dieser sofort eine Vollbremsung ein.

A94 Richtung München: Unfallverursacher flüchtet in Kleintransporter - Polizei sucht Zeugen

Dabei geriet der Wagen ins Schleudern - und kam rechts von der Fahrbahn ab: Das Auto durchbrach eine Leitplanke und kam am Ufer eines Weihers zum Stehen. Anstatt Anzuhalten, machte sich der Unfallverursacher derweil aus dem Staub. Er fuhr weiter in Richtung München.

Der 62-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch Feuerwehren aus Lengdorf, Isen, Dorfen und Westach waren bei dem Einsatz vor Ort. Den Schaden am Fahrzeug schätzen die Beamen auf etwa 5000 Euro.

Nach Unfall auf A94: Autofahrer kommt ins Krankenhaus - 5000 Euro Sachschaden

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Kleintransporter machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn unter der Telefonnummer 08102/74450 zu melden.

