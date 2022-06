Aushängeschilder des Gartenbauvereins

Walter Hipper und Rita Rott zu Ehrenvorsitzenden ernannt

Von Markus Ostermaier schließen

Walter Hipper und Rita Rott wurden im Verein für Gartenbau und Dorfverschönerung Buch-Reithofen zu Ehrenvorsitzenden ernannt.

Buch am Buchrain – 28 Jahre lang führten Walter Hipper und Rita Rott gemeinsam den Verein für Gartenbau und Dorfverschönerung Buch-Reithofen. Nun wurden beide in der Jahreshauptversammlung zu Ehrenvorsitzenden ernannt.

Hipper und Rott waren bereits bei den Wahlen 2019 zurückgetreten. Ihre Nachfolger hatten die Ehrungen lange geplant, doch dann kam Corona dazwischen. Um die Leistung ihrer Vorgänger entsprechend zu würdigen, wurde gewartet, um die Auszeichnungen in gebührendem Rahmen durchführen zu können, sagte Vorsitzender Georg Stockl. Die gut besuchte Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus bot diesen Rahmen.

Walter Hipper aus Buch hatte die Vereinsführung 1991 von seinem Vater August übernommen. „Du hast den Verein erst richtig in die Höhe gebracht und zu dem gemacht, was er heute ist“, sagte Stockl. Für ihn persönlich war Hipper sein „Ziehvater“ bei Bäumen. Irgendwann habe sich Stockl jedoch eingestanden, dass er nicht so viele Baumarten und Apfelsorten kennen kann wie sein 82-jähriger Vorgänger.

Ebenso zur Ehrenvorsitzenden ernannt wurde Hippers durchgängige Stellvertreterin Rita Rott. Seit 21 Jahren ist die 75-jährige Harthofenerin Aushängeschild fürs Ferienprogramm und Kinderbasteln, das sie auch weiterhin organisieren will. 2021 etwa entstanden Windlichter mit Serviettentechnik. Für ihr kreatives Engagement erhielt Rott viel Applaus.

Stockl verkündete, dass die Ehrenvorsitzenden künftig keine Mitgliedsbeiträge mehr zahlen müssen. Rott entgegnete: „Dann spende ich das wieder.“ Auch den Verkauf von Pflanzenerde an die Mitglieder hat sie lange Zeit koordiniert. 15 Paletten wurden zuletzt benötigt. Diese Aufgabe möchte Rott abgeben, informierte Schriftführerin Angelika Eibl. Künftig findet der Verkauf in Mitterbuch bei Beisitzerin Edeltraud Rappold und Gatte Peter statt.

+ Treue Mitglieder wurden geehrt (stehend, v. l.): Marita Neumaier, Franz Steutzger, Gabriele Lassak, Josef Kinstetter, Rosa Stanner, Eduard Hamburger, Georg Bondl, Georg Kunstwadl, Hannelore Steutzger, Maria Gruber und Elisabeth Huber sowie (sitzend, v. l.) Franz Seidl, Marianne Baumann und Anneliese Neumaier. © Markus Ostermaier

In ihrem Jahresbericht für 2021 erinnerte Eibl zudem an die Bepflanzung und Pflege der Begrüßungstafeln in Buch sowie im Pastettener Gemeindegebiet, eine Zwetschgenbaum-Pflanzung im Waldkindergarten oder einen Vogelschutz-Vortrag, der erstmals per Livestream übertragen wurde. Beim zweimonatigen Obstsaftpressen wurden Äpfel, Birnen und Quitten zu 1800 Litern Saft verarbeitet. Die Mitgliederzahl hat sich um drei auf aktuell 327 erhöht.

Da 2021 noch sehr von der Pandemie geprägt war, fiel der Kassenbericht von Monika Haberl-Harrer kurz aus. Die Einnahmen (5900 Euro) überstiegen deutlich die Ausgaben (4500 Euro). Ein erfreuliches Plus war der Gewinn von 1000 Euro bei einer Aktion der VR-Bank Erding. Da die Summe für einen gemeinnützigen Zweck verwendet werden muss, soll sie laut Haberl-Harrer dem Nachwuchs zugutekommen – womöglich mit einer Aufklärungsaktion zu Natur- und Artenschutz. Dazu passt auch die Aktion Babybäume: Für jedes neugeborene Kind pflanzt der Gartenbauverein einen Baum im Gemeindegebiet. Sechs Familien haben bereits zugestimmt, berichtete Brigitte Gams-Zerling (Bericht folgt).

Die 2. Vorsitzende informierte außerdem, dass es heuer anstatt eines mehrtägigen zwei kleinere Ausflüge geben soll: am 23. Juli nach Dinkelsbühl und am 17. September nach Augsburg oder Innsbruck. Am 3. August findet das Ferienprogramm mit Rott zum Thema Bienen statt. Ein Vortragsabend im Reithofener Schützenheim mit einer Kräuterpädagogin ist für 6. Oktober geplant. Allgemein will man künftig bei Ausflügen oder Vorträgen verstärkt mit dem Buachna Heimatverein zusammenarbeiten, informierte Stockl.

In der Versammlung wurden weitere Ehrungen der Vorjahre nachgeholt. „Das ist schon eine Leistung, wenn man so lange bei einem Verein ist und ihm die Treue hält“, lobte und dankte Stockl. Als junger Mann trat Josef Kinstetter dem Verein bei und erhielt eine Urkunde mit Ehrennadel für 70-jährige Treue. Seit 50 Jahren dabei sind die frühere Schriftführerin Rosa Stanner, Gabriele Lassak, Benedikt Veicht und Hannelore Steutzger, seit 40 Jahren Georg Kunstwadl, Marianne Baumann, Anneliese Neumaier, Josef Maier, Marita Neumaier, Eduard Hamburger, Georg Bondl, Elisabeth Huber, Franz Steutzger, Maria Gruber, Thomas Huber und Franz Seidl.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

mot