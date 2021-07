Verliebt in den Boho-Stil

Zwei junge Frauen organisieren besonderen Künstlermarkt in Buch

Eine gelungene Premiere feierte der erste „Mini Boho Day“ in Buch am Buchrain. Der Künstlermarkt mit 13 Ausstellern unter freiem Himmel war gut besucht. Die Veranstalterinnen können sich vorstellen, den Tag zu wiederholen und sogar noch zu erweitern.

Buch am Buchrain – Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag „zwischen Boho und Handwerk“ von Andrea Hufschmid aus Buch und Stephanie Reiner aus Burgrain. Beide sind 31 Jahre alt und selbstständig – Hufschmid als Fotografin, Reiner ist Modeschneiderin und besitzt in Burgrain ihr Atelier „TrachtWerk“.

Der Boho-Chic bezeichnet einen Stil, der auf diversen Einflüssen der Hippies und der Bohème basiert. Von diesem lässigen Stil war Hufschmid schon immer begeistert, erzählt sie. Ihre lange blonde Mähne ziert sie meist mit einem Haarband. „Ich mag das auch gerne, diesen Hippie-Stil“, sagt Reiner.

Den Anstoß zum Mini Boho Day gab letztendlich Hufschmid. Schon lange wollte sie besondere Fotoshootings in einer aufwendigen Boho-Kulisse anbieten. Ihre Freundin sollte dazu eine passende Trachtenweste schneidern. So reifte bei den beiden Frauen die Idee, einen kleinen Künstlermarkt zu organisieren.

Trend-Style Boho - eine Mischung aus Hippie und Indie

Hufschmid hat einen Boho-Markt bislang selbst noch gar nicht besucht, „aber wir dachten uns einfach, das wäre total cool in Buch – ein kleiner, familiärer Markt“. Eine geeignete Location im Grünen direkt hinter dem früheren Waldcafé von Hufschmids Onkel war auch schnell gefunden.

Als die beiden Frauen zum ersten Mal bei Instagram ihre Idee bekanntgaben, waren sie überrascht, dass viele Menschen den Boho-Stil gar nicht kennen. „Es ist ein alternativer Einrichtungsstil, eine Mischung aus Hippie und Indie. Dazu gehören Federn, Fransen, Schnüre oder Traumfänger“, erklärt Hufschmid. Boho spiegelt sich außerdem in der Mode wider. Helle bis erdige Farben werden meist mit dem Stil in Verbindung gebracht.

Das Feedback von selbstständigen Künstlern, die am Mini Boho Day in Buch teilnehmen wollten, war groß. „Wir wurden total überrannt“, erzählt die Fotografin. Besonders attraktiv war wohl für viele, dass sie keine Standgebühren zahlen mussten. „Künstlern ging es ja in der Corona-Zeit meistens furchtbar schlecht. Wir wollten ihnen deswegen eine Plattform geben und dabei helfen, wieder gesehen zu werden“, erklärt Hufschmid. Auch ihre Mitorganisatorin zeigte auf dem Boho-Markt Teile ihrer Trachtenkollektion. Wie die anderen Aussteller war auch Reiner glücklich, dass sie sich und ihre Arbeit in Buch kostenlos präsentieren konnte.

Boho Day in Buch: Premiere gelungen, Wiederholung geplant

Da Tracht seit Corona weniger gefragt ist, hat auch ihr Geschäft unter der Pandemie gelitten. Alternativ produzierte die 31-Jährige mehr Sommerröcke, die „schon letztes Jahr sehr gut gegangen sind“. Auch mit Änderungsschneiderleistungen hält sie sich über Wasser.

Insgesamt nahmen 13 Aussteller aus der umliegenden Region am Mini Boho Day teil. Die Organisatorinnen achteten darauf, dass aus jeder Branche nur ein Künstler vertreten war.

Es gab allerlei Vintage-Dekorationsartikel, Kerzenständer, Taschen oder Werke aus Holz und Mooswurzeln. Auch verschiedene Schmuckartikel waren im Angebot, ebenso wie Aquarell-Karten oder Makramee-Produkte mit ihrer speziellen Knüpftechnik.

Ein Blickfang waren die großen Gemälde von Rebecca Winhart sowie die Floristik von Alicia Badura. Beispielsweise die bunten Kränze mit vielen Blumen und Federn waren äußerst begehrt. Außerdem hat Janin Hufschmid Kurzmassagen angeboten, und auch Andrea Hufschmid war mit ihrem Beruf vertreten. Die 31-Jährige hatte eine detailverliebte Kulisse für Fotoshootings aufgebaut. Die Utensilien stammten teilweise aus ihrer eigenen privaten Einrichtung.

Hufschmid wie auch Reiner waren mit der Boho Day-Premiere sehr zufrieden und haben bereits Zukunftspläne. „Wir möchten den Künstlermarkt nächstes Jahr wiederholen – und dann gerne noch etwas größer“, sagt Hufschmid.