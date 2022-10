Viel Lärm um geplante Bäume: Anwohner kritisieren Bebauungsplan am Bucher Schmiedberg

Von: Markus Ostermaier

„Ich kenne keinen einzigen Bürger, der diese Bäume befürwortet“, sagte Axel Krämer (CSU). © privat

Einige kritische Stimmen sind im Beteiligungsverfahren zur zweiten Änderung des Bebauungsplans Schmiedberg in Buch am Buchrain eingegangen – jedoch nicht von den Behörden, sondern von betroffenen Anwohnern. Aufgrund des großen Gegenwinds werden nun die von Anfang an geplanten Bäume auf den Straßen gestrichen. Stattdessen wird auf andere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gesetzt.

Buch am Buchrain – Im April war der Entwurf zur Bebauungsplanänderung erstmals im Gremium vorgestellt worden. Für kontroverse Meinungen sorgten schon damals weniger die geplanten Wohneinheiten, sondern eher manche Details in grüner Farbe. Im Zuge von verkehrsberuhigenden Maßnahmen sollten nämlich in regelmäßigen Abständen etliche Bäume im Gehweg- und Straßenbereich gepflanzt werden, so der Vorschlag der Kommune und des beauftragten Planungsverbands. Als weitere Vorteile wurden Klima-Aspekte, eine optische Aufwertung oder zusätzlicher Schatten genannt (wir berichteten).

Dass diese Argumente die Anlieger kaum überzeugten, zeigte sich jetzt bei den Stellungnahmen, die im Gemeinderat von Andre Krimbacher und Ines Siebrecht vom Planungsverband präsentiert wurden. Laut Krimbacher waren der Wegfall von Parkplätzen durch die neuen Bäume oder die Bepflanzung mit der damit verbundenen Verschattung von Gärten oder Solaranlagen die häufigsten Kritikpunkte.

Als der Planungsverband die Ablehnung des ersten Bürgereinwands empfahl, kam schon der Widerspruch von Martin Kern. Der SPD-Rat verwies unter anderem auf die Bürger- und Anliegerversammlung, als Anwohner Kritik geäußert hatten, sowie auf die zahlreichen Einwände beim Beteiligungsverfahren. „Das heißt, die Anlieger können unsere Planung nicht nachvollziehen“, schlussfolgerte Kern. Er regte an, die Themen Parkplätze und Baumpflanzung vom Bebauungsplan zu trennen. „Warum nehmen wir uns nicht die Zeit und entwickeln etwas mit den Anliegern gemeinsam? Im Moment arbeiten wir eher gegen sie.“

Noch deutlichere Kritik kam von Axel Krämer (CSU), der selbst am Schmiedberg wohnt. „Ich kenne keinen einzigen Bürger, der diese Bäume befürwortet.“ Er hinterfragte, ob eine Siedlung überhaupt der richtige Ort für Klimaschutzziele sei. Mit Blick auf die Verkehrsberuhigung nannte er die Bäume „eine Themaverfehlung“.

Krimbacher und Vizebürgermeister Josef Auer (WG), der die Sitzung leitete, ergänzten, dass die Bepflanzung nur mit Hinweisen im Plan eingezeichnet sei, also nicht zwingend umgesetzt werden müsse. Robert Ulzhöfer (SPD) fürchtete dennoch eine „blutige Nase“ wie beim erfolglosen Bebauungsplan Fellnerstraße Nord. „Psychologisch halte ich das für sehr schlecht, wenn wir nichts ändern mit der Begründung, dass die Bäume nur Hinweise sind.“ Einstimmig beschloss der Rat, dass es Änderungen im Plan geben müsse.

Krämer schlug erneut anstelle der Bäume das Aufstellen von mobilen Pflanztrögen vor. „Damit wäre jeder zufrieden“, meinte er im Namen der Schmiedberg-Anlieger. Der Gemeinderat beschloss, dass die Blumenkästen als nicht verpflichtender, textlicher Hinweis in den Plan aufgenommen werden. Die Standorte sollen außerhalb des Bebauungsplans festgelegt werden.

Außerdem wurde die Idee von Margit Kunstwadl (WG) aufgenommen, Parkplätze am Schmiedberg am Boden zu kennzeichnen – versetzt auf beiden Straßenseiten.

Die meisten der weiteren Bürgeranträge hatten sich durch diese Beschlüsse dann bereits erledigt. Die Stellungnahmen der Behörden brachten weniger gravierende Auswirkungen. Für längeren Gesprächsbedarf sorgte nur die Einlassung der Unteren Immissionsschutzbehörde im Landratsamt. Ihr zufolge sind wegen des hohen Verkehrsaufkommens an der Staatsstraße 2332 immissionsschutztechnische Vorkehrungen zu treffen.

Kunstwadl kritisierte, dass hier noch Verkehrswerte von 2015 berücksichtigt worden seien, die aufgrund der Autobahn-Eröffnung und des damit verbundenen, reduzierten Durchgangsverkehrs durch Buch gar nicht mehr aktuell seien. Geschäftsstellenleiter Gottfried Prostmeier ergänzte, dass Buch seitdem schon mehrere Verkehrszählungen durchgeführt habe, die den Rückgang belegten. Ihm sei jedoch unklar, ob das Straßenbauamt diese Messungen anerkenne. Krimbacher will das vor der erneuten Auslegung des Plans noch klären.