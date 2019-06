Jubilar ist begeisterter TSV-Fan

Willi Fechter freut sich über ein großes Jubiläum, er blickt auf 85 Jahre zurück.

Buchbach– Fechter wurde in Neusiedl im Sudetenland geboren und kam nach dem Krieg im Alter von zwölf Jahren mit seiner Mutter und den Geschwistern zunächst nach Wasentegernbach, besuchte die Schule in Schwindkirchen und war als landwirtschaftlicher Helfer tätig. Von 1953 an arbeitete er bis zu seinem Renteneintritt bei der Flughafenfeuerwehr am Fliegerhorst Erding.

Er ist Mitglied beim TSV Buchbach und nach wie vor auch begeisterter Fan der Regionalligamannschaft, deren Heimspiele er regelmäßig besucht und stets auch die Sonderzugfahrten mitmacht. Zudem begleitete er zehn Jahre die Buchbacher Goaßlschnalzer mit seiner Ziach.

Nach anfänglichen Blickkontakten am Buchbacher Marktplatz lernte er Annemarie Fechter, geborene Zugschwert, 1955 beim Tanzen in der Tanzgaststätte Kerbl in Felizenzell näher kennen und lieben. Das Tanzen bei den Buchbacher Bällen war auch später noch ihre große Leidenschaft. Sie heirateten 1957 und wohnten dann aufgrund seiner Arbeit beim Fliegerhorst 16 Jahre in Erding.

Nach dem Bau eines Eigenheims zog die Familie 1973 nach Buchbach zurück, in dem sie noch heute ihren gemeinsamen Lebensabend verbringen. Aus der Ehe stammen drei Mädchen und ein Sohn. Sieben Enkelkinder und vier Urenkel machen dem Jubilar große Freude. Vor zwei Jahren feierte er mit seiner Annemarie die Diamantene Hochzeit.

Der Jubilar ist zwar noch weitgehend fit, kann aber die ehemals ausgedehnten Wanderungen mit seiner Frau rund um Buchbach nicht mehr machen. Ebenso wenig die Reisen, die ihn bis in die Türkei, Griechenland, zum Gardasee und nach Südtirol führten. „Wir fühlen uns wohl zuhause“, sagt er – und so bewältigen sie zusammen noch sämtliche Aufgaben des täglichen Lebens, pflegen und hegen ihr schmuckes Haus und genießen ihren gemeinsamen Ruhestand, der bei ihm auch durch seine Liebe zu Kreuzworträtsel geprägt ist. Zu den ersten Gratulanten gehörten Bürgermeister Thomas Einwang und Ingrid Kurzmiller von der Pfarrgemeinde, die neben den persönlichen auch die Glückwünsche der Marktgemeinde und der Pfarrgemeinde Buchbach überbrachten. frf