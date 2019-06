Franz Hörmann (CSU): „Walpertskirchen liegt mir sehr am Herzen“

Franz Hörmann will Bürgermeister von Walpertskirchen bleiben. Das hat der CSU-Mann jetzt bekanntgegeben.

Walpertskirchen– „Pack ma’s noch mal“: Mit diesen Worten umriss Walpertskirchens CSU-Bürgermeister Franz Hörmann das Ergebnis seines Entscheidungsprozesses, sich für die nächsten Kommunalwahlen erneut als Kandidat zur Verfügung zu stellen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, 6. Juni, hatte er das bekanntgegeben.

Wie Hörmann in der Sitzung erläuterte, habe ihn der CSU-Vorstand gebeten, diesen Schritt erneut zu gehen. Der 62-Jährige, der seit 2014 im Amt ist, meinte, dass er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Nach langjähriger Berufstätigkeit könne er sich durchaus ein privates Leben vorstellen. Andererseits sei das Bürgermeisteramt „unwahrscheinlich abwechslungsreich“, und die Gemeinde liege ihm sehr am Herzen. Hörmann habe sich auch mit seiner Familie besprochen.

Nachdem sich die Anfragen gemehrt hätten, wie es 2020 weitergehen soll, trat der Gemeindechef jetzt mit seiner Entscheidung an die Öffentlichkeit. Nun gelte es, die Nominierungsversammlung seiner Partei im November abzuwarten.

Die Walpertskirchener Sozialdemokraten jedenfalls sehen in CSU-Mann Hörmann ihren Wunschkandidaten, wie sie bereits in ihrer Jahreshauptversammlung im Frühjahr verlautbart haben (wir berichteten). SPD-Vorsitzende und Gemeinderätin Beate Aust begründete diesen Wunsch: „Weil wir sehr gut miteinander zusammenarbeiten und er seine Arbeit sehr gut macht.“

Der 62-jährige Walpertskirchener engagiert sich seit 1996 im Gemeinderat und war eine Wahlperiode lang Vizebürgermeister, bevor er 2014 zum Gemeindechef gewählt wurde. Hörmann ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter und fünf Enkelkinder. 16 Jahre lang war Hörmann Pfarrgemeinderatsvorsitzender und arbeitete 40 Jahre in München in einer großen Bank, bevor er in den Vorruhestand ging. Während seiner Amtszeit wurden große Projekte auf den Weg gebracht: darunter der Neubau des Kindergartens und des Bauhofs. Die Kläranlage wird gerade saniert und die Eisenbahnüberführung an der Hammerbachstraße wird derzeit ebenfalls erneuert.

Vroni Vogel