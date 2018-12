Landrat: Ich reiße nicht alles an mich

Landrat Martin Bayerstorfer tritt der von Grünen und SPD geäußerten Kritik entgegen, er werde sich zum Jahreswechsel die Schuldner- und Insolvenzberatung unter den Nagel reißen, um die eigene Machtfülle zu erweitern.

Erding - Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert er an die seit zehn Jahren bestehende Doppelstruktur der Schuldnerberatung im Landratsamt sowie bei der Caritas.

„Die neue gesetzliche Regelung verlangt ein Angebot in einer Hand“, erklärt der CSU-Politiker. Wenn er beides bei der Caritas belasse, müsste er seiner eigenen Angestellten kündigen. Die habe sich aber mittlerweile auch in die Insolvenzberatung eingearbeitet. Eine weitere Stelle werde in Kürze besetzt.

Überdies will der Landrat das in seinem Haus bestehende Netz an Hilfen nicht auseinanderreißen. „Im Alltag ist es oft so, dass die Menschen, die unsere Schuldnerberatung aufsuchen, auch von anderen Abteilungen der Kreisverwaltung betreut werden.“ Als Beispiele nennt Bayerstorfer das Jugendamt und das Jobcenter. Hinzu komme, dass es sich nicht selten um Härtefälle handle, die einer psychosozialen Beratung bedürften. Dafür gebe es vier Sozialpädagoginnen. Sein Sozialamt, versichert Bayerstorfer, habe ihm abgeraten.

Jetzt, das gibt der Kreischef zu, bleibe noch der politische Weg. Auf Antrag könnte wie zum Beispiel diese Woche in Miesbach, der Kreisausschuss entscheiden, die Schuldner- und Insolvenzberatung (auch) bei der Caritas zu belassen. „Dann müssen wir das aber auch bezahlen“, stellt Bayerstorfer klar, „denn eine Doppelförderung schließt der Freistaat als Zuschussgeber aus“. Angesichts des Sparzwangs hält er von dieser Idee nicht allzu viel.

Dennoch will er auch künftig mit der Caritas zusammenarbeiten und deren Kompetenz nutzen. „Deswegen werden wir die neue Aufgaben des Wohnungslotsen für Asylbewerber der Caritas geben“, kündigte er am Freitag an. „Dafür leistet der Landkreis einen Zuschuss von 20 000 Euro.“ Flüchtlingen soll bei der für sie besonders schwierigen Wohnungssuche geholfen werden.

Von Grünen und SPD fühlt sich Bayerstorfer zu Unrecht kritisiert, er reiße eine Aufgabe nach der anderen an sich. Als Beispiel nennt er die Asylsozialarbeit, deren Förderung der Freistaat wegen deutlich geringerer Zuwanderung zurückfährt. In Spitzenzeiten seien es neun Sozialarbeiter gewesen, die im Auftrag der Kreisverwaltung, aber auch karitativer und kirchlicher Träger tätig sind.

„Nun stehen uns nur noch 5,7 förderfähige Stellen zu“ rechnete der Landrat vor. Auch diese Leistung könnte das Landratsamt für sich beanspruchen. „Wir gehen aber einen anderen Weg. Die Caritas hat in der Asylsozialarbeit eine halbe Stelle, der katholischer Anbieter InVia 1,3 und die evangelische Diakonie eine. Das BRK stellt seinen Worten zufolge diese Leistung ein. „Für uns bedeutet das, dass wir nicht nur schon einmal um zwei eigene Stellen reduziert haben, sondern nun zwei weitere abbauen und danach nur mehr drei Asylsozialarbeiter haben.“ Er betont, dass die Reduzierung „sozial verträglich und im Rahmen der natürlichen Fluktuation“ erfolge. „Damit teilen sich Landratsamt und freie Wohlfahrtsverbände die Stellen je zur Hälfte auf.“