Das Personalkarussell dreht sich

Von: Henry Dinger

Willkommen und Abschied: Beim Gottesdienst in der Wallfahrtskirche wurde der neue Verwaltungsleiter Martin Schulz (l.) vorgestellt. Er tritt die Nachfolge von Gerhard Gaigl (r.) an. Ebenfalls neu ist Bettina Ruhland (Mitte) als Seelsorgerin. Mit im Bild sind Kirchenpfleger Anton Grill (2. v. l.) und Pfarrer Christoph Stürzer. © Henry Dinger

Der Pfarrverband Tading-Forstern begrüßt beim Kirchweihgottesdienst offiziell Verwaltungsleiter Martin Schulz und Seelsorgerin Bettina Ruhland.

Tading – Offiziell als Verwaltungsleiter im Pfarrverband Maria Tading wurde Martin Schulz begrüßt und Gerhard Gaigl feierlich verabschiedet .

„In diesem Jahr dreht sich das Personalkarussell“ sagte Pfarrer Christoph Stürzer gegen Ende der Eucharistiefeier zu Kirchweih in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Tading. Erst vor Kurzem habe man Seelsorgerin Franziska Marschall verabschiedet, nun könne man den neue Verwaltungsleiter Martin Schulz begrüßen, der seit dem 15. September offiziell im Amt ist. Schulz tritt die Nachfolge von Gerhard Gaigl an, der als Verwaltungsleiter in den Pfarrverband Isen wechselt.

Die Kirche in Tading war voll besetzt. Gekommen waren unter anderem Forsterns Bürgermeister Rainer Streu und dessen Kollegen der Nachbargemeinden. Schulz nutzte die Gelegenheit, sich kurz vorzustellen. Der 54-jährige ist beruflich ein Quereinsteiger, als Maschinenbau-Ingenieur mit Spezialisierung auf Fahrzeugtechnik war er lange leitender Angestellter in einem mittelständischen Unternehmen. Mit seiner Frau lebt er in Steinkirchen in der Gemeinde Assling. Das Paar hat drei erwachsene Kinder und drei Enkel. Im kirchlichen Umfeld engagiert sich Schulz schon länger: Er steht im Pfarrgemeinderat Steinkirchen und im Pfarrverbandsrat Assling jeweils als Vorsitzender an der Spitze.

Pfarrer Stürzer bemerkte, dass der Neue „nur einen Makel“ habe: „Er trinkt keinen Kaffee.“ Als Willkommensgeschenk bekam er deswegen ein „Teeservice für eine Person“, wie Stürzer betonte.

Der Vorstellung von Martin Schulz folgte die offizielle Verabschiedung von Gerhard Gaigl, die recht emotional geriet.

Kirchenpfleger Anton Grill dankte Gaigl im Namen des Haushalts- und Personalverbundes des Pfarrverbandes Maria Tading und der Kirchenverwaltungen Buch am Buchrain, Forstern-Tading, Hohenlinden und Pastetten für dessen Einsatz in vierjähriger Dienstzeit. Es sei immer angenehm gewesen, mit ihm „zum Wohle unserer Pfarrei und unseres Pfarrverbandes“ unterwegs zu sein“, so Grill. Auch Stürzer fand bewegende Worte: „Mit einem ganz traurigen Auge“ müsse er ihn gehen lassen, gemeinsam habe man Pionierarbeit für den Aufbau des Haushalts- und Personalverbundes geleistet, der heute gut aufgestellt sei.

Auch persönlich stehe er Gaigl nahe, „es ist schön, wenn aus einer anfänglich dienstlichen Beziehung auch ein freundschaftliches Verhältnis wird“, so Stürzer.

Der scheidende Verwaltungsleiter betonte, dass die Zusammenarbeit gut gewesen sei, „das war richtig schön“. Schulz sei der Richtige für diesen Posten, „und wenn ihr ihn so aufnehmt, wie ihr mich aufgenommen habt, wird das super weiterlaufen“. Die Zusammenarbeit mit den Menschen im Pfarrverband habe sein Leben wertvoller gemacht, dafür dankte er.

Bereits zu Beginn des Gottesdienstes hatte sich Bettina Ruhland vorgestellt. Die gebürtige Oberpfälzerin ergänzt bereits seit Anfang September das Seelsorgeteam der Pfarrverbände Maria Tading und Walpertskirchen. Im Landkreis Erding ist Ruhland ein bekanntes Gesicht, bereits seit sieben Jahren ist die studierte Religionspädagogin im Pfarrverband St. Anna im Moosrain als Gemeindereferentin aktiv. Das wird sie bis zum Jahresende mit einer halben Stelle bleiben, denn der Wechsel wurde durch den Weggang von Franziska Marschall vorgezogen. In Forstern-Tading wird sie sich vordergründig um die Jugendarbeit kümmern, alle weitere Aufgaben „werden sich entwickeln“.

Seit sieben Jahren im Landkreis tätig