Kritische Worte des Diakons

Zum großen Erntedankfest am Sonntag war die Fraunberger Pfarrkirche St. Florian komplett gefüllt.

Fraunberg – Traditionell hatte der Pfarrgemeinderat eine große Erntedank Krone gebunden und die Pfarrkirche fürs Erntedankfest wunderbar geschmückt. Auch alte Gerätschaften wie Rechen, Sense oder Dreschflegel waren im Gotteshaus ausgestellt.

Der Festtag begann bei schönem Herbstwetter im Freien am Gemeindezentrum. Nach dem Einzug in die Pfarrkirche zelebrierte Diakon Christian Pastötter den feierlichen Gottesdienst. Er appellierte an die Gläubigen: „Wir erkennen nicht mehr den Zusammenhang von Ernte. Wir essen und leben in Saus und Braus. Wir sind berufen, Nachhaltigkeit zu leben, um diesen Bezug zur Ernte nicht zu verlieren. Wir müssen das Gefühl von Nachhaltigkeit entwickeln, wir sind das Salz der Erde.“ Auch das Thema Artenvielfalt gehe alle an, „nicht nur die Landwirte“, sagte der Diakon.

Für die musikalische Umrahmung sorgte der Fraunberger Kirchenchor. Währenddessen bastelte das Kigo-Team im Bürgersaal unter Leitung von Monika Zehetner und Nadine Käsmaier mit den Kindern Sonnenblumen und las die spannende Geschichte von Korni dem Getreidekorn vor.

Zum Ende des Gottesdienstes kamen sie in die Kirche, brachten ein Gebet und ihre Sonnenblumen mit. Im Anschluss an den Gottesdienst bot der Pfarrgemeinderat Minibrote am Kirchenausgang an.

Thomas Obermeier