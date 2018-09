Zwei, die von Anfang an gemeinsam alt werden wollten

Gefunkt hatte es beim Tanzen im Freisinger Hof, nun sind Anna und Barth Aiglstorfer aus Erding bereits seit 60 Jahren verheiratet.

Erding – Ihre Diamantene Hochzeit habenAnna und Barth Aiglstorfer aus Erding in Bockhorn gebührend gefeiert – mit Landrat und OB.

Die damals junge Anna (82) wuchs mit fünf Geschwistern in Reichenkirchen auf, arbeitete zunächst im Haushalt und später in einer Bäckerei in Langengeisling. Barth Aiglstorfer (88) hat vier Geschwister und half den Eltern in der Landwirtschaft in Kinzelbach, bevor er im Fliegerhorst Erding in der Wachkompanie eine Stelle fand.

Vor etwas mehr als sechs Jahrzehnten forderte er die hübsche Anna zum Tanzen auf, holte sie danach gleich an den Tisch seiner Clique – und ließ sie seitdem nicht mehr los. Mit dem Motorrad imponierte er seiner Anna, die beim Klang des Motors schon frühmorgens aus der Bäckerei flitzte, um ihm zuzuwinken.

Im August 1958 läuteten die Hochzeitsglocken – und bald kam Tochter Annemarie zur Welt. Bis zur Fertigstellung des eigenen Hauses 1960 in der Vinzenz-Siedlung wohnte die kleine Familie bei Barths Bruder in Erding. Im neuen Haus erblickten später noch Tochter Gabriele und Stammhalter Barth jun. das Licht der Welt.

Barth sen. wechselte zur Sanitätsstaffel im Fliegerhorst, seine Anna arbeitete in der Küche. Erst nach der Geburt des Sohnes wechselte sie halbtags in die Küche des Krankenhauses Erding, denn „mit drei Kindern und Haushalt konnte ich nicht mehr ganztags arbeiten“, erzählt sie.

„Für Urlaub hatten wir keine Zeit, wir haben gespart und beide bis zur Rente gearbeitet“, sagt Barth Aiglstorfer lachend. Die kleine Familie hat den fehlenden Urlaub aber nie vermisst. Erst seit ein paar Jahren fährt das Ehepaar regelmäßig nach Bad Reichenhall und in den Bayerischen Wald.

Beide genießen das eigene Heim und sind froh, dass Sohn Barth jun. mit seiner Familie im Haus wohnt. Zu den fünf Enkeln haben sie ein inniges Verhältnis. Aber nicht nur die Kinder und Enkel verwöhnt die Jubilarin, sondern ganz besonders auch ihren Mann.

Und er? Er lächelt vielsagend, schließlich weiß er genau, was er an seiner Frau hat. Dankbar sind Anna und Barth Aiglstorfer für die gemeinsame Zeit, die sie in guten und weniger guten Zeiten gemeistert haben. Beide betonen, dass es „von Anfang an klar war, dass wir gemeinsam alt werden wollen“. Dass sie nun die Diamantene Hochzeit feiern können, darüber sind sie ganz besonders glücklich.

Elvi Reichert