Die 28 Kandidatinnen des Erdinger Sports

Von: Dieter Priglmeir

Pause beendet, sie ist wieder da: die größte Leser-Aktion des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Zum 31. Mal suchen wir die beliebtesten Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften. Zur Auswahl stehen diesmal alle, die uns im Jahr 2020 und 2021 mit ihren Leistungen begeistert haben

Denn auch wenn wir pandemiebedingt vergangenes Jahr die Athleten nicht auszeichnen konnten – sie sollen nicht vergessen sein und haben deshalb ihren Platz auf der Kandidatenliste.

Ach ja, die Pause. Wir haben sie sehr ungern gemacht, aber sie war leider alternativlos. Abgesehen davon, dass Corona ohnehin viele Sportarten komplett zum Stillstand gezwungen hatte – eine große Festveranstaltung wäre nicht möglich gewesen.

Heuer soll das – sofern es die Pandemie-Situation erlaubt – dafür umso festlicher und größer werden. Für die Sportgala haben wir uns einiges einfallen lassen – lassen Sie sich einfach überraschen.

Wir haben die Pause aber auch genutzt, um unsere Wahl auf den neuesten Stand zu bringen. Die wichtigste Änderung: Gewählt wird nicht mehr per Stimmzettel, den Sie aus der Zeitung schnibbeln und an die Redaktion senden müssen. Die Abstimmung geschieht per Telefon-Voting. Das genaue Prozedere lesen Sie am Ende des Textes.

Deshalb findet die Wahl auch in drei Etappen statt. In den kommenden zwei Wochen geht es um die besten Sportlerinnen. Die Sportler und Mannschaften werden dann folgen. Auf der heutigen Seite stellen wir Ihnen unsere 28 Kandidatinnen vor, aus denen Sie bitte bis spätestens Mittwoch, 30. März, Ihre Favoritin mit der entsprechenden Kennziffer wählen.

Für Ihre Mitarbeit wollen wir Ihnen danken. Deshalb verlosen wir attraktive Preise im Wert von rund 5000 Euro. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern der Sportlerwahl ausgelost. Zudem sind diese Gewinner herzlich zu unserer Sportlergala eingeladen.

Helfen Sie, verehrte Leserinnen und Leser, mit, den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Doppeljahres 2020/21 zu küren.

So wird’s gemacht:

Rufen Sie bis zum 30. März folgende Telefonnummer an: Tel. (01 37) 8 80 66 04. Zunächst werden Sie von einer Bandansage gebeten, die Ziffer für die Sportlerin Ihrer Wahl einzutippen. Diese finden Sie in der Übersicht unten. Danach nennen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Damit sind Sie in der Verlosung. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.

Unter allen Abstimmenden verlosen wir attraktive Preise, die uns unsere Sponsoren zur Verfügung gestellt haben.

– Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro, gestiftet von der Wilhelm und Scharl Gewerbegrund GmbH, einzulösen beim Dorfener Elektrofachhandel „Der Heuschneider“ – Depot-Guthaben über 500 Euro von der Sparkasse Erding-Dorfen

– Zwei Einkaufsgutscheine (je 200 Euro) für und vom Supermarkt Feneberg in Erding - Lade-Gutscheine für E-Autos im Wert von 250 Euro an der Ladestelle der Schreinerei Wittmann, Neuching

– Fitness-Abo Sportpark Schollbach-Erding

– Gutschein im Wert von 200 Euro von Karl Maier, BMW-Motorrad in Neufinsing

– Gutscheine (250 Euro) der Therme Erding – Zwei Gutscheine: Frühstück für je vier Personen in der Pension Zweck – Gutschein (200 Euro) Reiseatelier Erding

– Ein Fahrwochenende mit einem Yaris Cross Hybrid vom Autohaus Hausmann, Toyota-Vertragshändler Erding-Dorfen

– Gutschein (200 Euro) pro-function Erding

– Essensgutschein für vier Personen a la carte in „Tante Ju´s Speisenwerkstatt“ inkl. Getränke, gestiftet von der Allresto Flughafen GmbH

– Brauereiführung für fünf Personen mit anschließendem „Überschall“ im Airbräu (Reindl mit Ente, Blaukraut, Knödl, Schweinshaxe, etc.), gestiftet von der Allresto Flughafen GmbH

– Gutschein (200 Euro) von Orthopädie-Technik Graf GmbH Erding-Dorfen

– Ein Ochsenessen für 15 Personen (mit einem Kasten Bier; Lieferung frei Haus), gestiftet vom Wirtshaus Kreuzeder in Erding

– Zwei VIP-Karten fürs GOP Varieté-Theater München, gestiftet vom Erdinger Weißbräu

– Ein Tisch für zehn Personen im Erdinger Weißbräuzelt während des Herbstfests inklusive 20 Mass Bier und 10 halbe Hendl, gestiftet vom Erdinger Weißbräu

– Sporttaschen mit Überraschungspreisen von der Flughafen München GmbH

– Garmin Fitness-Tracker, Trolley „X2 Shark Skin“; Bosch Akku-Gras- und Strauchscheren-Set, Sirch Hörnerrodelschlitten und GoXtreme Action-Cam „Enduro Black“, jeweils vom Erdinger/Dorfener Anzeiger