Franziska Marschall hat viel vor als Leiterin des Schulpastoralen Zentrums

Von: Markus Ostermaier

Teilen

Neue Leiterin des Schulpastoralen Zentrums Erding: Franziska Marschall ist seit vier Monaten im Amt. Ihr Büro befindet sich an der Kirchgasse mit Blick auf die Stadtpfarrkirche St. Johannes. Schwerer Abschied von Maria Tading Umbruch wegen Personalmangel © Markus Ostermaier

„Die Ideen sprudeln wieder“, sagt die Nachfolgerin von Andrea Schirnjack.

Erding – Seit September hat das Schulpastorale Zentrum (SPZ) Erding wieder eine Leiterin. Ein Jahr lang ist die Stelle vakant gewesen, weil Andrea Schirnjack das Seniorenpastoral übernommen hat. Nun ist die Sparte der Erzdiözese München und Freising wieder besetzt. Schirnjacks Nachfolgerin ist Theologin Franziska Marschall, die zuvor als Pastoralreferentin im Pfarrverband Maria Tading tätig war. Die 64-jährige Erdingerin ist voller Motivation und möchte das SPZ gleichzeitig auf einen Umbruch vorbereiten, der dem begrenzten Seelsorgepersonal geschuldet ist.

Das Erdinger Schulpastorale Zentrum wurde vor rund 15 Jahren ins Leben gerufen. 13 Jahre lang wurde es von Schirnjack aufgebaut und geleitet. Nach deren beruflichem Wechsel wurden die wichtigsten Verwaltungstätigkeiten von München aus koordiniert, besondere Angebote für Schulen gab es in der Zeit jedoch keine.

Dies hat sich nun mit der Besetzung Marschalls wieder geändert. Die 64-Jährige hat nach ihrer Ausbildung zur chemisch-technischen Assistentin ein Theologie-Studium absolviert. Direkt danach wurde ihr erster Sohn geboren. Es folgten drei weitere Kinder, und Marschall nahm sich letztlich 15 Jahre Zeit für die Familie, bevor sie im Pastoralen Dienst Langengeisling startete. Die Theologin arbeitete später acht Jahre im Pfarrverband Aufkirchen und leitete sieben Jahre lang im Ordinariat den Fachbereich Glaubensvermittlung, ehe sie 2020 zum Pfarrverband Maria Tading kam. Dort war die Erdingerin, die mit Lungenfacharzt Markus Marschall verheiratet ist, verantwortlich für die Gemeinden Buch am Buchrain und Hohenlinden.

Durch den Anpassungsprozess der Erzdiözese München und Freising an den Stellenplan 2030 wurde Marschall darauf aufmerksam, dass es in Erding bei mehreren Tätigkeiten personellen Notstand gibt. Die Erdingerin erhielt die Zusage für das SPZ, was aber auch den schnellen Abschied von Maria Tading bedeutete. „Das hat mir schon wehgetan, von dort wegzugehen“, gibt Marschall zu. Die Begegnungen mit den Menschen aus den Pfarrgemeinden habe sie sehr genossen.

Der Einstieg am SPZ verlief laut Marschall gut, aber wegen der ruhigen Sommerzeit auch „recht unspektakulär“. Ihre ersten Aktivitäten: das Veranstaltungs-Portfolio langsam hochzufahren.

Zielgruppe des SPZ sind sämtliche Schulen im Dekanat Erding und Dorfen. Wie viele das sind, hat Marschall bislang selbst noch nie gezählt. „Sukzessive will ich aber alle mal besuchen.“

Unabhängig vom Glauben kümmert sich das SPZ um spirituelle Angebote an Schulen, wie Gottesdienste oder Orientierungsvormittage. „Das Soziale ist ein Kernpunkt unserer Arbeit.“

Angebote des SPZ richten sich auch speziell an Lehrkräfte. Am 15. Februar gibt es für sie eine organisierte Führung im Diözesanmuseum Freising. Außerdem findet noch bis März einmal monatlich ein digitaler Kurs für kontemplative Meditation statt. Veröffentlicht werden alle Termine unter www.schulpastorales-zentrum-erding.de. 2023 für Schulen erneut angeboten werden sollen meditative Spaziergänge mit Kerzen durch den Park.

Eine weitere Idee Marschalls ist gerade noch in der Entwicklung. Die SPZ-Leiterin spricht derzeit mit weiterführenden Schulen, ob sich ihre Schüler künstlerisch, gestalterisch oder literarisch mit dem Thema „Hoffnung stärker als der Tod“ auseinandersetzen möchten. Möglich wäre dann auch eine Vernissage mit den Ergebnissen.

Eine weitere Aufgabe der 64-Jährigen ist es, das Erdinger SPZ auf einen Umbruch vorzubereiten. Wegen des Personalmangels in der Seelsorge werde die nachfolgende SPZ-Leitung, nach aktuellem Stand, nur noch mit einer halben Stelle besetzt. Fraglich ist dann auch, welche Angebote des SPZ künftig noch existieren können oder wo die Schwerpunkte liegen sollen.

Auch aus diesem Grund ist Marschall ihr unterstützendes Team sehr wichtig. Einige Kräfte arbeiten mit Honorar oder Ehrenamtspauschale. Die SPZ-Chefin will auch an Schulen noch mehr Kooperationspartner finden. „Es geht nicht, dass ich immer an jeder Schule präsent bin.“ Genau dieses konzeptionelle Arbeiten in Hinblick auf die Zukunft des SPZ habe Marschall sehr gereizt.

Die vorherige Tätigkeit im Pfarrverband habe der Erdingerin Spaß gemacht, aber im SPZ „bin ich noch stärker gefordert, etwas Neues zu entwickeln. Ich habe viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, aber trotzdem die Nähe zur Pfarrei“, erklärt Marschall und fügt erfreut hinzu: „Die Ideen sprudeln wieder. Ich hoffe, ich kann hier noch etwas bewegen.“

Schwerer Abschied von Maria Tading

Umbruch wegen Personalmangel