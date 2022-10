Die Stadt Erding feiert Imagefilm-Premiere

Teilen

Ein Film, gemacht von Erdingern für Erdinger © Stadt Erding

Der 3-Minuten-Clip zeigt Erding als junge Stadt mit lebendiger Tradition. Im Fokus: die Menschen, die hier leben, arbeiten und mit ganzem Herzen dahoam sind.

Leise Gitarrenklänge. Vogelperspektive. Es scheint, als schwebe man über der noch verschlafenen Stadt Erding. Die Entdeckungsreise beginnt über dem Rathaus. Führt vorbei am Wahrzeichen Erdings, den Schönen Turm. Hinweg über die Dächer der Stadt. Begleitet von der Frage: „Warum wir Erding so lieben?“

Vielfalt, Tradition und Innovation

Und schon ist man mitten drin im Flow des Films und taucht ein in ein Meer von Möglichkeiten, das die Stadt Erding bietet: Kultur, Handwerk, Technologie, Landwirtschaft, Unternehmergeist, Gastronomie, Sport-Events, Feiern und in der Natur sein. Dabei verliert der Film in keiner der 24 Szenen an Spannung. Vielmehr nehmen Bewegtbild und Musik immer mehr an Fahrt auf. Und machen Lust darauf, Vertrautes wiederzusehen oder Neues zu entdecken: von kleinen inhabergeführten Lädchen über das Lieblingscafé bis hin zum Lieblingsverein.

Hier geht‘s zum Film

Gezeigt wird Erding so, wie die Stadt heute ist: „Wir Erdingerinnen und Erdinger sind Oberbayern mit Traditionen, die uns prägen. Aber wir sind auch jung“, so Julia Flötzinger-Wilson, die seit rund einem Jahr das Stadtmarketing Erding verantwortet. Und die mit dem ersten Imagefilm der Stadt eine Brücke schlagen will: zwischen dem traditionellen Image der Stadt und dem, was Erding jungen Menschen und Familien alles zu bieten hat.

Impressionen aus dem Imagefilm für Erding Fotostrecke ansehen

Visionen ermöglichen und die Mission Zukunft vorantreiben

Zum Beispiel als Stadt mitten in der Natur. Als Stadt der Begegnung und der kurzen Wege, die sich auch mit dem Rad erfahren lässt. Aber auch als Unterstützerin, die seit jeher dafürsteht, die „Mission Zukunft“ voranzutreiben. Hierfür zeigt sich Erding als Standort für Wirtschaft, Handel, Handwerk und Gastronomie in all seiner Vielfalt. Aber auch als Ermöglicher großer Visionen, wie der größten Therme der Welt. Oder dem Erdinger Weißbräu, „ein Lebenswerk, das weltweit Spuren hinterlässt“. Für all das ist Erding Heimat. Und für die Menschen, die hier leben. Um diese Message glaubhaft zu transportieren, setzt der Film auf Authentizität.

Gemacht von Erdingern für Erdinger

„Wir haben keine Schauspieler engagiert. Alle Menschen, die in dem Clip zu sehen sind, sind in Erding zuhause“, so Flötzinger-Wilson. Auch realisiert wurde das Projekt ausschließlich von Erdingern. Kamera und Regie führte der Erdinger Filmemacher Darius Kappes, der bereits für das Landratsamt Erding sowie für hiesige Persönlichkeiten und Unternehmen Filme gedreht hat. Für den Text konnte die erfahrene Erdinger Redakteurin Stefanie Perzl gewonnen werden. Mit ihren Wortspielen gelingt es der Chefin vom Dienst bei SAT1 Bayern immer wieder eine Brücke zu den Zuschauern zu schlagen. Und durch das stetig wiederkehrende „Erding ist do, wo ...“ die Spannung aufrecht zu erhalten.

Jeder findet, was er sucht



Eine politische Färbung erhält der Film nur, wenn Oberbürgermeister Max Gotz auf dem Markt Gemüse einkauft oder im Rathaus ein Projekt präsentiert. Fast, wie im richtigen „Lem“. Genau das ist die Botschaft: Schauts euch um. In Erding ist alles da, was man zum Leben braucht. Und wenn man ehrlich ist, sogar viel mehr. Oder wie die Sprecherin zum Ende hin sagt: „Erding is do, wos Herz `dahoam` is.“ Zu sehen ist das Video ab dem 22. Oktober 2022 auf der Website der Stadt Erding unter www.erding.de sowie auf dem YouTube-Kanal der Stadt Erding unter StadtErding - YouTube.